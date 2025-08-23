Tras el categórico triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia, Boca recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize busca mantener la confianza tras su primer triunfo del semestre, que terminó con una racha de 12 partidos sin ganar. Con el objetivo de afianzar el buen momento, el DT Miguel Angel Russo tiene la intención de seguir con el clásico esquema 4-4-2, y para ello mantendrá a la mayoría de los jugadores que consiguieron la victoria con una duda: Velasco o el chileno Palacios.

Por su parte, el Taladro de Pedro Troglio se encuentra en el noveno puesto del mismo grupo, con solo un punto más que Boca, y en su último partido protagonizó una gran remontada al derrotar 3-2 a Estudiantes, luego de ir perdiendo 0-2.

La situación de Banfield en la tabla anual es delicada. De los 30 equipos del fútbol argentino, ocupa el puesto 25°, a solo tres puntos de la zona de descenso.

El encuentro se jugará este domingo desde las 18.15 (TV: TNT Sports) en La Bombonera.

La Academia va a La Paternal

Racing visitará este domingo a Argentinos Juniors con la intención de aprovechar el envión anímico tras la épica clasificación ante Peñarol en la Copa Libertadores para meterse en cuartos de final, donde tendrá como oponente a Vélez.

En lo que respecta al Torneo Clausura, el presente es totalmente distinto para la Academia: tuvo un comienzo flojísimo en el que sólo sumó cuatro puntos en las primeras cinco fechas, por lo que marcha 14° en el Grupo A.

El director técnico Gustavo Costas mantiene dos incógnitas: en la defensa disputan una posición Nazareno Colombo y Agustín García Basso, mientras que en la delantera aún no se define si jugará Adrián Balboa o el colombiano Duván Vergara.

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un gran primer semestre en el que llegó hasta los cuartos de final en el Torneo Apertura.

Sin embargo, el arranque en este Torneo Clausura no fue tan bueno, ya que sólo ganó un partido y está 12° en el Grupo A con cinco unidades.

El encuentro está programado a las 16.15 (TV: ESPN Premium) y se disputará en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

Un Globo en Santa Fe

Unión y Huracán se medirán este domingo a partir de las 14 (TV: ESPN Premium) en el Estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe, por la sexta fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

El Tatengue viene de golear en Alta Córdoba a Instituto, mientras que el Globo quiere reponerse de la dura eliminación sufrida en la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas.







