Para el 10 de noviembre de 1911 hacía ya mucho tiempo que el general Benjamín Victorica había concluido la campaña del Chaco con un gesto que sellaba una época. Al izar la bandera en el acto de fundación del pueblo de Presidencia Roca incrustó en la punta del mástil la cabeza del cacique kom Yaloschi y pronunció un discurso que decía: “Para saludar el estandarte nacional lo enastamos en la lanza sangrienta del último cacique toba que pagó con su vida el delito de haber asaltado a nuestros soldados”.

Atrás quedaba la Guerra del Paraguay, sus servicios rendidos a Rosas, Urquiza, Mitre y Roca, la Campaña del Desierto y su desempeño como Ministro de Guerra, Senador Nacional, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación y Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hombre cabal de esa etapa histórica, era la síntesis de crueldad y refinamiento. Aquella noche se disponía a abordar el tren rumbo al sur junto a otros considerables miembros de la generación del 80, entre ellos el mismísimo general Roca.

Entre los pasajeros del convoy de lujo fletado especialmente para la ocasión resonaban los apellidos más notorios de la oligarquía argentina -Tornquist, Ortiz Basualdo, Alvear, Montes de Oca, Unzué, Santamarina, Terrero, Martínez de Hoz, Guerrero, entre tantos otros-, que acudían puntuales a la cita: el 11 del 11 del 11 se inauguraría el Club Hotel de la Ventana al que el mismísmo Roca llamará “La Maravilla del Siglo”.

El Senador Manuel Láinez, que comandaba El Diario, órgano oficioso del roquismo y había propiciado una ley de Educación con su nombre, había interesado a la Compañía Británica Ferrocarril del Sur en la construcción de un espacio de retiro en cercanías de sus estancia Las Vertientes, entre el arroyo de Las Piedras y el Belisario, en Villa Ventana. Con buen olfato para los negocios, no demoraron en iniciar las obras en 1903 al inaugurar la estación Sauce Grande, actual Sierra de la Ventana, para lo cual crearon la Compañía de Tierras y Hoteles que adquirió 14.000 hectáreas. En el directorio presidido por Samuel Hale Pearson figuraban Eduardo Castex, fundador del pueblo pampeano que lleva su nombre, Rodolfo Funke, un aventurero alemán amigo de Tornquist cuya estancia será sigiloso refugio de nazis en la posguerra y Ramon Olaciregui, próspero hacendado de Bahía Blanca, fundador de la Sociedad Rural. Ideado por los arquitectos franceses Jacques Durand y Gastón Louis Malet, las obras fueron realizadas por el constructor bahiense Antonio Gherardi. Los ladrillos fueron provistos por Ernesto Tornquist, figura dominante en la zona -y en el país- con maquinaria moderna que había comprado en Checoeslovaquia.

Con aspecto de castillo francés, en sus 6400 metros cuadrados el Hotel estaba dotado de un gran hall de recepción, galeria solarium, comedor con muebles ingleses, jardín de invierno, biblioteca, salón de fumadores, salón de fiestas, night club y casino, torre con mirador, sala de conciertos, gimnasio, piscina climatizada, una capilla de mármol de Carrara, 173 habitaciones y 4 suites de lujo. Ni qué decir de las comodidades tecnológicas modernas, como iluminación a gas, incluso en exteriores, agua caliente, calefacción central y un sistema de producción de alimentos y refrigeración únicos. Hasta llegó a poseer un tren de trocha angosta que comunicaba con la estación de ferrocarril. El cuadro se completaba con canchas de tenis, de golf, de polo y de fútbol, y carruajes para paseos por el parque de 120 hectáreas diseñado por los paisajistas más reputados con especies traídas de Europa. Entre los lujos arquitectónicos destacaba la escalinata de mármol de Carrara diseñada por Antonio Grillo, que había trabajado en el Palacio Barolo y el Ortiz Basualdo. La lencería y la vajilla habían sido adquiridas en París por Marcelo Torcuato de Alvear; los muebles eran de roble de Eslavonia y la grifería y molduras lucían incrustaciones en oro y plata, mientras las arañas irradiaban la luz con caireles de cristal de Bohemia. El personal, altamente calificado, era provisto por el Plaza Hotel.

Entre los asistentes a la inauguración destacaban figuras como Enrique Larreta, que apenas tres años antes había alcanzado la cúspide de su fama literaria con La Gloria de Don Ramiro, de reciente edición francesa; Emilio Solanet, que en sus estancias recuperaba el caballo criollo (dos décadas más tarde sus pingos Gato y Mancha llevarían su nombre por todo el continente), y personalidades como Ricardo Levene, adalid de la historiografía liberal que por entonces dictaba clases en la Escuela de Guerra donde tenía entre sus alumnos a un joven cadete de apellido Perón. También formaban parte de la comitiva el general Pablo Richeri, que impuso el Servicio Militar Obligatorio y profesionalizó el Ejército (famoso por haberse robado la mandíbula de Belgrano, que, abochornado, tuvo que devolver); y quien fuera acaso la figura más popular del período, Jorge Newbery, el dandy que había sido discípulo de Edison y mientras dirigía la empresa de alumbrado de Buenos Aires y propiciaba la prospección petrolífera descollaba con sus hazañas deportivas, la más resonante de las cuales fue su afición por el vuelo en dirigibles que en poco tiempo lo llevaría a la muerte. Por supuesto que no podía faltar el hombre fuerte de la política de entonces, el Embajador de Inglaterra Lord Barington.

En el libro Club Hotel de Villa Ventana – Historia de un Gigante, de Stella Maris Rodríguez y Serio Rodríguez, pobladores del lugar, se detallan el menú exquisito servido en cubiertos de plata durante la fiesta de inauguración, donde campean los canapés de caviar, petits aspic de jamón, langosta a la parisiense o lomo a la Tudor regados por vinos cliquod, pinot, rhin riesling o rodhen rose, whisky escocés y champaña pomery o saint cloud, entre otras extravagancias. Naturalmente, fue un éxito. Desde el comienzo albergaba en forma permanente unos 300 huéspedes que provenían de todo el subcontinente en un período donde Mar del Plata y Córdoba aún no habían alcanzado su relevancia como espacios de turismo. Sin embargo, duraría poco, apenas 6 años.

Para las celebraciones del Centenario de la Independencia acudieron, entre otros, la Princesa Isabel de Borbón, el Príncipe de Gales y el ex-presidente de Brasil, el general Campos Salles, que había sellado el pacto con Roca que acabó con las desavenencias con el país hermano y se desempeñaba como embajador en Argentina. Pero la era de prosperidad había tocado a su fin. Con la crisis económica y la primera guerra mundial mermó la actividad volviéndola deficitaria y encima en el año 17 el presidente Hipólito Yrigoyen promulgó la ley 4097 de prohibición de los juegos de azar. El 14 de marzo de 1920 cerró sus puertas, aunque permaneció activa la producción ganadera para solventar los gastos.

El complejo hotelero fue pasando de manos hasta que en 1940 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a instancias de Miguel Miranda, futuro funcionario de economía de Perón, lo adquirió para montar una colonia de vacaciones que quedó en los papeles. Se inició un período de desguace de los bienes suntuarios que fueron a parar a manos desconocidas, hasta que a fines del año 43 fueron confinados allí 350 tripulantes del Graf Spee sobrevivientes de la Batalla del Río de la Plata, traídos desde la isla Martín García de donde habían intentado fugarse. Rápidamente pusieron manos a la obra y acondicionaron las instalaciones bajo la vigilancia de soldados del V Cuerpo de Ejército. Muy activos, algunos de ellos no tardaron en formar familia con mujeres de las colonias alemanas de Coronel Suárez; solían organizar fiestas animadas por la banda de música y cada tanto hacían alguna parada militar vistiendo uniforme de gala y realizando el saludo nazi. Pero en febrero del 46, tras el triunfo de Perón en las urnas, la Embajada británica reclamó por ellos y fueron conducidos al viejo continente, aunque con el tiempo algunos pudieron retornar subrepticiamente a instalarse de manera definitiva en la región.

Ya casi en ruinas, vaciado y sin mantenimiento, en el 61 el hotel fue cedido a la Congregación Salesiana para establecer una escuela de agricultura, pero el proyecto no prosperó. Pasó a depender de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la Plata, que intentó desarrollar un instituto de Ingeniería Forestal. Tampoco fue posible. A comienzo de los 70 el Comando V Cuerpo de Ejército lo utilizó como base para entrenamiento militar hasta que en el 74 el gobernador Victorio Calabró lo cedió a la CGT de Bahía Blanca con la intención de construir espacios de recreación. Por esa época también fueron confinados algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que fueron rescatados por Ezequiel Crisol, dirigente histórico de Empleados de Comercio de Bahía Blanca, y no tardaron en volverse a su país.

Con la dictadura, ya transformado en un esqueleto ruinoso, se decidió su demolición: “no creo que tenga ningún significado histórico. No creo que haya concurrido allí ninguna personalidad”, dijo en 1978 el ingeniero Salas, Subsecretario de Asuntos Agrarios. Comenzó la era de los negociados: una licitación millonaria dispuso la tala de 5000 árboles, pero el escándalo fue tal que en el 80 acabaron vendiéndoselo al Frigorífico Guaraní, que intentó, nuevamente en vano, reactivarlo para turismo. Para ello se realizaría una inversión estimada de 5 millones de dólares. El nuevo diseño comprendía un zoológico, para el cual se llevaron en jaulas monos, leones y un leopardo que este cronista extrañado escuchaba rugir por las noches desde el Cerro Tres Picos cuando iba a escalar los fines de semana. Y desde allí también me tocó ser testigo involuntario del incendio intencional que el 8 de julio del 83 arrasó definitivamente con lo que quedaba de aquella efímera Maravilla del Siglo.