El banco estadounidense JP Morgan disminuyó su estimación de crecimiento para la economía argentina este año. En lugar del 5,3 por ciento que preveía hasta ahora, señaló que el enfriamiento que experimenta la actividad lo lleva a rebajar la proyección a 4,7 por ciento. Una de las razones es el fuerte aumento de las tasas de interés.

En un nuevo informe, la entidad financiera advirtió que en junio la economía se ubicó apenas 0,5 puntos por arriba del promedio del último trimestre del año anterior, pero quedó 0,6 puntos atrás de diciembre de 2024. También indicó que los indicadores económicos de julio se mantuvieron en la misma línea, con ventas de autos en caída (-10,8 por ciento mensual) y producción industrial en baja (-2,8).

El JP Morgan consideró que el impacto de las tasas reales altas sobre las cuentas fiscales será bajo a corto plazo, pero la normalización de las condiciones de mercado resulta fundamental para asegurar la estabilidad fiscal y monetaria en el mediano plazo.

A fines de junio, la entidad publicó un documento recomendando a sus clientes cortar las inversiones especulativas en pesos y refugiarse en el dólar, lo que marcó el inicio de una corrida cambiaria.