Atlético Tucumán venció a Talleres de Córdoba por 3-0, como local, en un partido de la sexta fecha del Torneo Clausura, jugado en el estadio José Fierro de la capital tucumana. Los goles para el Decano los convirtieron Leandro Díaz a los 15 minutos y Miguel Brizuela a los 31 del primer tiempo, mientras que Adrián Sánchez a los 2 minutos del complemento, cerró la goleada.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.