Atlético Tucumán venció a Talleres de Córdoba por 3-0, como local, en un partido de la sexta fecha del Torneo Clausura, jugado en el estadio José Fierro de la capital tucumana. Los goles para el Decano los convirtieron Leandro Díaz a los 15 minutos y Miguel Brizuela a los 31 del primer tiempo, mientras que Adrián Sánchez a los 2 minutos del complemento, cerró la goleada.