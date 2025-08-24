Gimnasia La Plata perdió 1-0 este sábado en su visita a San Martín de San Juan, en un duelo disputado en el estadio 27 de Septiembre de la provincia cuyana.

En el complemento, durante un ataque local la pelota dio en la mano del defensor Gastón Suso y el árbitro Fernando Espinoza fue llamado para que vea la jugada en el VAR. Una vez cobrada la sanción, Marco Iacobellis no falló de penal y así el equipo sanjuanino logró imponerse al Lobo platense y hasta sueña con la permanencia.

Con este resultado, el Verdinegro de Leandro Romagnoli logró un poco de oxígeno al sumar 8 unidades en el Grupo B y meterse temporalmente en zona de play-offs, aunque sigue último en los promedios con 0,773.

Por su parte, Gimnasia La Plata se estancó en 7 puntos, está por ahora afuera de los octavos de final del Clausura y su promedio (1,115) peligrosamente también disminuye.







