Un fotógrafo argentino participará de la misión a Gaza que liderará la activista sueca Greta Thunberg, cuyo objetivo es llevar alimentos e insumos médicos al enclave. Se trata de Nicolás Marín, un joven de 25 años galardonado en 2023 como Mejor Fotógrafo Ambiental.

Marín dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video con imágenes de la situación que atraviesa Gaza, con permanentes bombardeos de parte del ejército israelí: "Qué dificil. Es que finalmente decidí ir. Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida”, reconoció.

“Se imaginarán cómo están mi mamá, mi papá, mi familia, pero ahora necesito que mi familia también sean ustedes. No sé de dónde voy a sacar la fuerza para hacer esto, pero realmente me siento preparado", aseguró. Y agregó: "Me embarco en la misión humanitaria más grande de la historia rumbo a Gaza y no lo hago solo, sino que acompañaré a la gran Greta Thunberg”.

Según adelantó en el video que compartió en redes sociales, la misión prevé viajar con 55 barcos “para poder acercar alimentos e insumos médicos a la población que más lo necesita”.

Las embarcaciones saldrán desde España y estiman llegar a Gaza el próximo 13 de septiembre, dos días antes del cumpleaños del fotógrafo.

Además de Nicolás Marín, se embarcarán decenas de activistas, médicos, psicólogos, comunicadores y expertos en derecho, de 44 nacionalidades, en una expedición que durará alrededor de 25 días.

Una vez en Barcelona, todos recibirán un entrenamiento de cuatro días enfocado en supervivencia de no violencia para saber cómo actuar ante los soldados de la Guardia Costera de Israel.

“Necesito tu apoyo más que nunca. Necesito que no nos dejes solo. Vamos a pasar por un montón de momentos difíciles. Con 25 años realmente es muy difícil poder procesar toda esta información”, concluyó el joven en sus redes sociales.