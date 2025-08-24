Huracán desaprovechó la chance de subirse a la cima de la Zona A del Torneo Clausura al empatar 1 a 1 en su visita a Unión de Santa Fe este domingo por la tarde, justo en la antesala del clásico del próximo sábado ante San Lorenzo.

El equipo de Frank Darío Kudelka llegaba golpeado a la casa del Tatengue por la eliminación en Copa Sudamericana ante Once Caldas y la cosa no parecía ir en vías de mejora: entre el travesaño y el arquero Tagliamonte le ahogaron dos situaciones claras de gol y, para colmo, Fabio Pereyra recibió dos amarillas muy discutibles a los 30 y 31 minutos y se fue expulsado. Fue entonces su compañero de zaga, Hugo Nervo, quien salió al rescate cuando a los 43 minutos metió un gran cabezazo tras centro de Matko Miljevic para el merecido 1-0 del Globo.

Se ve que Leonardo Madelón acomodó bien las cosas en el entretiempo porque, a los 5 de la segunda parte, Unión ya estaba festejando el empate, aunque con un pequeño gran detalle: Marcelo Estigarriba parecía claramente adelantado cuando salió el centro de Mateo del Blanco que conectó de cabeza para el 1-1. Ni el árbitro Andrés Merlos ni el VAR tomaron cartas en el asunto.

Así, en inferioridad numérica y muy caliente por el arbitraje, Huracán hizo lo que pudo para proteger el punto que se terminó llevando para Parque Patricios y que lo dejó con 10 unidades en la Zona A, por detrás del líder Barracas (11). Unión, en tanto, quedó tercero con 9 y se prepara para una seguidilla complicada: contra River el jueves por Copa Argentina y ante Racing el domingo en Avellaneda.



