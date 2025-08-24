Después del susto que pasó para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores, River (11 puntos) vuelve a la cancha por el Torneo Clausura. Desde las 21.15 y con transmisión de ESPN Premium, visitará a Lanús (9) en la Fortaleza del Sur en uno de los cinco partidos que este lunes cerrarán la sexta fecha.

También jugarán Depotrivo Riestra (7)-Sarmiento (6) (15 horas por ESPN Premium), Godoy Cruz (3)-Vélez (8) (17 por ESPN), Belgrano (8)-Central Córdoba de Santiago del Estero (7) (19 hs por ESPN Premium) y Estudiantes (9)-Aldosivi (3) (19.15 por TNT Sports Premium).

Más allá de haber avanzado en la Copa, la actuación riverplatense no dejó satisfecho a casi nadie y sembró preocupaciones de cara al cruce con Palmeiras. Por eso, River deberá ofrecer una versión bastante mejorada ante Lanús, que en la Copa Sudamericana, también avanzó por tiros desde el punto penal ante los santiagueños y si gana, llegará a la punta de la zona B.

Es posible que Gallardo rote algunos jugadores: no jugarían Paulo Díaz y Sebastián Driussi que terminaron tocados ante Libertad y Maximiliano Salas iría al banco y tendría algunos minutos, repuesto del esguince de rodilla que lo sacó de los últimos partidos.

Vélez y Estudiantes son los otros equipos argentinos que lograron seguir en la Copa y que tendrán actividad este lunes. Con el ánimo en alto, el equipo de Liniers ira a Mendoza para enfrentarse con Godoy Cruz que viene de quedarse afuera de la Sudamericana a manos de Atlético Mineiro de Brasil y hace nueve partidos que gana entre copa y campeonato.

En tanto que Estudiantes será local frente a Aldosivi que está 29º en la tabla de los promedios y la anual y corre serio riesgo de perder la categoría. Tanto Vélez como Estudiantes por ahora están fuera de las copas continentales del año venidero por lo que, aunque sea prioridad la Libertadores, no pueden descuidar el torneo local.

A primera hora, Riestra pondrá a prueba la fortaleza de su localía (lleva un invicto de 22 partidos) ante Sarmiento que está 28º en la tabla de los promedios y 26º en la anual.

En Córdoba, Belgrano tratará de poner a salvo frente a los santiagueños, el honor del fútbol de la provincia, afectado por las derrotas de Instituto y Talleres. Los dos por ahora, están entre los ocho primeros de la zona A y apuestan a no bajarse de allí para poder llegar a los octavos del final del certámen.







