Al menos cuatro personas fueron detenidas en Venezuela acusadas de estar vinculadas a un plan de "falsa bandera" de la CIA en medio de los ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, informó este lunes el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. Caracas dijo que desmanteló una supuesta "célula criminal" vinculada a la CIA que buscaba atacar al buque estadounidense USS Gravely atracado en Trinidad y Tobago e incriminar al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela autorizó este lunes la suspensión "inmediata" de los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago ante la que denunció como "amenaza" de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de converti
Según Caracas la operación de EE.UU. en el Caribe buscaba justificar una agresión
Venezuela denunció un plan de "falsa bandera" de la CIA desde Trinidad y Tobago
Luego de que el buque estadounidense USS Gravely atracara en Trinidad y Tobago, el presidente Nicolás Maduro ordenó la suspensión de los acuerdos en materia de gas con el país vecino.
