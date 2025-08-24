La piedra de aluminio toma el centro de la escena. Sobre las paredes, los colores tienen movimiento, vida propia. Cinco telas escalan hacia el cielo, otra espera, tensada sobre el piso. Al fondo, un telón verde: una escultura hecha de capas y capas de pintura que reúne todos los elementos anteriores. No hay dudas, quien circule a través de “Gemelita”, la primera muestra de Mariana Pellejero en el Museo MAR, disponible hasta el 1 de diciembre, se embarcará a contemplar, a través de la mirada 一y la copia一 de la artista, las huellas que imprime el paso del tiempo, la inmensidad de la naturaleza, aquello que la vuelve austera, feroz.

Las ventanas del museo marplatense están abiertas: la iluminación de la muestra, durante el día, es natural, pero cuando cae el sol, el cantar es otro. La luz, producto ahora de los tubos led que hay repartidos por las instalaciones del espacio, deja de ser cálida o grisácea (todo depende de si la ciudad se levantó o no nublada) para volverse blanca y artificial, lista para teñir la muestra bajo un nuevo signo. Este gesto tiene relación con el juego que Pellejero despliega no solo en “Gemelita”, sino también a lo largo de todo su trabajo: el vínculo entre lo natural y lo artificial, la relación entre un objeto y su copia, las modificaciones que lleva impresas consigo la “versión b”, los nuevos sentidos que acumula.

La artista, oriunda de Lomas de Zamora, empezó a indagar en el procedimiento de la copia durante un trabajo que realizó mientras estudiaba Bellas Artes con especialidad en grabado en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón. “Yrigoyen” (como llamó a la investigación) consistió en rescatar los grafitis incisos en la estación Yrigoyen de Barracas. Para esto, la artista “imprimió” la pared, apoyando papeles sobre la superficie y registrando esos dibujos. El trabajo, realizado en 2001, fue guardado durante veinte años, hasta que finalmente la artista lo exhibió en la “Galería Grasa” de Buenos Aires. En ese momento, cuenta, descubrió una manera de trabajar que la marcó.

En el 2010 se mudó a Mar del Plata, y allí empezó a trabajar haciendo frottages (una técnica que implica apoyar un papel -u otro material- sobre alguna superficie y frotar por encima grafito o carbonilla hasta “calcar” la forma de debajo del papel) sobre las escolleras.

Después, para sumar color, probó usar pastel al óleo. “Empecé primero en escolleras, donde la textura era más chica, y después en piedras de la costa, donde las texturas son enormes. Los surcos naturales son huecos grandes, y necesité armar mis propios pasteles para que tuvieran la escala adecuada”, explica Pellejero, que en su taller fabrica pasteles del tamaño de latas de cerveza, con cera virgen de abeja y pigmentos, lo que le permite libertad a la hora de elegir tamaño y color. “Así puedo hacer el frotado sin tapar los huecos, dejando que aparezca el dibujo de los cóncavos y convexos”, dice.





A partir de fabricar su propio material, hace dos años empezó a trabajar directamente con él. Así surgieron las pinturas monocromas, como el gran telón verde que envuelve “Gemelitas”: capas y capas de pastel a las que la artista bruñe y saca brillo. “El pastel al óleo no deja de ser cera: se puede lustrar. Me gusta esa cuestión de ‘pintura-escultura’: son bloques de pintura sobre tela vertical, con mucho cuerpo y relieve”, explica.

De este experimento surgió la idea que dio nacimiento a la vedette de la muestra, la enormísima piedra de aluminio que se roba la atención de la sala. “A las piedras les doy gofrado (otra técnica de grabado): apoyo un paño de aluminio bastante grueso y lo moldeo con una masa de caucho, para que copie su textura. No es una copia fiel, el material y la forma en que lo aplico producen algo propio”, remarca Pellejero.

Si bien trabaja desde la copia, cada una de sus obras es única: nunca hace el mismo frottage dos veces. Sobre el procedimiento que la convoca, explica: “Cuando copio, las cosas se transforman. Ya no son lo que eran, aparece una sorpresa. Yo no trabajo desde el dibujo directo, siempre parto de algo que copio. Y en ese proceso, lo que surge se transforma. A veces, por más exacta que parezca la técnica, el resultado no remite directamente al origen. Ahí aparece algo improvisado que me interesa mucho y dejo que suceda. La copia, para mí, no es literal; es transformación”.

La piedra de aluminio es “gemelita” de otra. Toda la muestra, en palabras de Pellejero, es “un laboratorio de réplicas” del sistema de Tandilia, una cadena de sierras antiquísima (tiene más de 2200 millones de años) que inicia en Balcarce y concluye en el Cabo Corrientes de Mar del Plata.

La artista inició haciendo frottages en piedras del final del sistema de Mar del Plata. Después, se interesó por las de Tandil, y hace un tiempo se enteró de la piedra “movediza chica”, ubicada en Gardey (Tandil), en un campo privado. “No es turística como la piedra movediza de Tandil, esta no se conoce. La descubrí en un documental que ví, ‘La otra parte’. Hablé con el dueño del campo y me dejó copiarla. Esa piedra fue el nodo de la muestra”, dice.

Además, la exposición cuenta con varias piezas: una serie de 6 frottages del Cabo Corrientes en telas teñidas con colores intensos, cada una de 5 x 2,30 metros. “Cada una tiene dos o tres colores, el curador (Alejo Ponce de León) los llama ‘estereográficos’, porque se mueven, se desfasan y generan una sensación casi holográfica”, explica. También incluye una fotografía original de 1980 de la “movediza chica”, tomada por el papá del dueño del campo; y una pintura verde brillante (el gran telón) llamada “Impresión”, que mide 10 x 2 metros. “La muestra juega entre lo natural y lo artificial: la piedra de aluminio, los frottages pop multicolor, la pintura verde. La luz también es importante: de día entra la luz del mar; de tarde, la del atardecer. Después, cuando cae el sol, queda la luz fría de sala, pareja, como de laboratorio”, señala la artista.

El nombre “Gemelita” aparece como un guiño a la copia de la piedra movediza chica, pero, además como un juego sonoro con los nombres científicos de las piedras (como “cuarcita”, la piedra de Mar del Plata). Al ser consultada sobre las distintas incumbencias del simpático título, Pellejeró recordó una curiosidad: actualmente trabaja en el armado de un libro que recoge material de la muestra y del proceso de creación de la misma y, en ese ir y venir con el diseñador encargado de la maqueta, él le dijo: “¡Gemelita era mi galletita favorita de Havanna!”. Ni la artista ni el curador conocían este dato cien por ciento marplatense. “Era una galletita de limón con relleno de café y baño de chocolate, hace años que no se fabrica. Con Alejo nos pareció gracioso, y quedó”, recuerda y bromea que por suerte Havanna no la llamó por teléfono con algún reproche legal.

Sobre el proceso de creación de la muestra que la llevaría a tener por primera vez una individual en un museo, la artista conserva un montón de anécdotas, desde haber estudiado que era mejor ir en invierno a copiar la piedra (“¡en verano hay víboras!”) hasta improvisar un “rancho” en la entrada de su taller para poder alojar semejante objeto. “La piedra no entraba por la puerta y el telón lo tuve que pintar en talleres de amigos, porque es gigante”, explica entre risas. Estas dimensiones enormes responden a un deseo: aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la sala amplia y de techos altísimos del Museo Mar y, así, hacer viajar al museo algo de la inmensidad austera y serena de la naturaleza, como explica Ponce de León en el texto de sala: “Si la copia habla menos del objeto copiado que del deseo de quien la produce, en esta exhibición Mariana Pellejero demuestra su singular talento para hacer silencio y escuchar el deseo velado propio de las cosas: desdoblarse, traducirse, proseguir”.

“Gemelita” se inauguró el 31 de mayo en el Museo Mar, y está disponible para ser visitada hasta el primero de diciembre, de martes a viernes de 10:00 a 16:00 hs, y sábados y domingos de 14:00 a 20:00 hs.