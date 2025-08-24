En Argentina X. Un cronista a la caza de fantasmas, alienígenas y demonios, el periodista y escritor Alejandro Agostinelli ofrece catorce historias sobre la heterodoxia científica y los fenómenos paranormales, un tema que siempre lo cautivó. Por eso siempre se ha dedicado a explorar estas cuestiones en diversos formatos.

En este volumen editado por Fondo de Cultura Económica, aparecen las jóvenes poseídas de Salavina, el ovni que visitó un parque rosarino, los defensores del socialismo interplanetario o la biografía no autorizada del mismísimo Fabio Zerpa. El método que suele aplicar para acercarse a estos acontecimientos se basa en la observación personal, el despliegue de datos, la recopilación de testimonios y la consideración del contexto en el cual se inscriben. Como explica el autor en el prólogo, "detrás de cada dato insólito, de cada testimonio improbable, siempre late la posibilidad de un hallazgo. Y quizás, en el fondo, ese sea el anhelo mayor: haber sido capaz de transmitir ese entusiasmo".

El antropólogo e investigador del Conicet Alejandro Frigerio, en tanto, en otro texto introductorio al libro, parafrasea el famoso leitmotiv de Fox Mulder (el mítico personaje de la serie The X Files) "quiero creer" y dice que en Agostinelli, "quizás a la manera de un antropólogo de lo paranormal, su lema también podría ser 'quiero comprender', juntando las numerosas piezas del rompecabezas de las experiencias extracotidianas -inquietantes, maravillosas, terribles- de una cantidad de personas comunes cuyos relatos o testimonios recogió a lo largo de buena parte del territorio nacional".

Este martes a las 18.30 presentará su libro junto a Reynaldo Sietecase y el citado Frigerio, en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal (Costa Rica 4568). La entrada es libre y gratuita hasta ocupar la capacidad de la sala.