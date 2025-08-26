La banda rosarina Vicio, con 15 años de trayectoria, representa el género del rock n roll, southern rock, hard rock y country entre otras influencias. En este ocasión presentarán Beatles & Stones , uniendo las dos mejores bandas de la historia en un solo show. “Nunca es demasiado” es el último EP de la banda con temas propios de los géneros ya mencionados (A las 20.30, en Beatmemo.)