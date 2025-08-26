Pina, dirigida por Wim Wenders, es un homenaje poético y visual a la coreógrafa alemana Pina Bausch, figura revolucionaria de la danza contemporánea y el Tanztheater (teatro-danza). Entre fragmentos de algunas de sus obras icónicas y testimonios de los bailarines de su compañía, el Tanztheater Wuppertal, Wenders recorre la vida de esta maestra de la danza (A las 20, en Cine Club Rosario.)
