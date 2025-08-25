Los rumores daban vueltas desde hace semanas. En julio pasado Lamine Yamal celebró la mayoría de edad con un festejo exclusivo y Nicki Nicole había sido una de las invitadas.



A ese encuentro se le sumaron salidas a boliches y el comentario de allegados que fomentaban los indicios de un posible noviazgo. Sin embargo, su padre reclamaba privacidad, en medio de la pretemporada que su hijo estaba comenzando.



En las redes ese pedido fue rechazado: que se los vio juntos en un aeropuerto, que ella fue a verlo jugar, que viajan de un lado al otro. Los títulos no paraban de suceder. Pero no habia ninguna certeza.

Sin mostrar imágenes juntos, Mónaco fue uno de los destinos que compartieron. Cada uno subía fotos en sus redes sociales y los investigadores de internet, básicamente sus fans, unían cada cuadra del recorrido. Era un hecho: estaban juntos.



Finalmente hoy las especulaciones terminaron: la rosarina cumple 25 años y el futbolista le dedicó una publicación en Instagram. La revolución fue total y de manera instantánea.



La historia, sencillamente, los muestra juntos. Él la abraza, hay corazones, pétalos de rosas y una torta enorme que los acompaña. No hay palabras, solo una imagen romántica, suficiente para considerarlo una confirmación. Ella reposteó la historia, junto a emoticones de corazones en llamas.



Por ahora Nicki Nicole no anunció nueva gira, luego del extenso Alma Tour, que la llevó por todo el mundo.



Después de su noviazgo con Trueno y de la relación, que terminó en conflicto, con el mexicano Peso Pluma, hoy Nicki Nicole vuelve a ser noticia, a la espera de nuevo material que revolucione las redes.