Los
rumores daban vueltas desde hace semanas. En julio pasado Lamine
Yamal celebró la mayoría de edad con un festejo exclusivo y Nicki
Nicole había sido una de las invitadas.
A
ese encuentro se le sumaron salidas a boliches y el comentario de
allegados que fomentaban los indicios de un posible noviazgo. Sin
embargo, su padre reclamaba privacidad, en medio de la pretemporada
que su hijo estaba comenzando.
En las redes ese pedido fue rechazado: que se los vio juntos en un aeropuerto, que ella fue a verlo jugar, que viajan de un lado al otro. Los títulos no paraban de suceder. Pero no habia ninguna certeza.
Sin
mostrar imágenes juntos, Mónaco fue uno de los destinos que
compartieron. Cada uno subía fotos en sus redes sociales y los
investigadores de internet, básicamente sus fans, unían cada cuadra
del recorrido. Era un hecho: estaban juntos.
Finalmente
hoy las especulaciones terminaron: la rosarina cumple 25 años y el
futbolista le dedicó una publicación en Instagram. La revolución
fue total y de manera instantánea.
La
historia, sencillamente, los muestra juntos. Él la abraza, hay
corazones, pétalos de rosas y una torta enorme que los acompaña. No
hay palabras, solo una imagen romántica, suficiente para
considerarlo una confirmación. Ella reposteó la historia, junto a
emoticones de corazones en llamas.
Por
ahora Nicki Nicole no anunció nueva gira, luego del extenso Alma
Tour, que la llevó por todo el mundo.
Después de su noviazgo con Trueno y de la relación, que terminó en conflicto, con el mexicano Peso Pluma, hoy Nicki Nicole vuelve a ser noticia, a la espera de nuevo material que revolucione las redes.