En el medio de la sala del MALBA hay un improvisado cartel que empieza diciendo: “La obra pictórica de Carrie Bencardino se nutre de imágenes encontradas en revistas, tapas de discos, videoclips, internet y de su archivo personal de objetos y otros materiales visuales que circulan en la cultura de masas y sus medios”. Al cartel lo rodea una serie de cuadros entre los que se encuentra uno con un dragón. Frente a ese cuadro se paró el artista Ciruelo Cabral, se sacó una foto que subió a su perfil en redes para destacar que esa pintura: “resultó muy parecida a una pintura mía de 2005 llamada Dragón Caller”. Al momento de escribir este artículo esa foto superó más de cuatro mil comentarios -que incluyen acusaciones a la artista, denuncias de supuesto plagio y críticas al museo- y más de cincuenta mil reacciones.

Eliseo Verón, sociólogo y semiólogo argentino de lectura académica destacada para los estudios en comunicación, caracterizó el modo en que las personas producen y comprenden, por ejemplo el arte, según una producción previa y como parte de un entramado social complejo que le otorga sentido. Así, y dado el caso de manera muy resumida, Verón habló de las condiciones de producción y de reconocimiento. Todo proviene de algún lado y produce un efecto, también ideológico. Esto permite, por caso, pintar un dragón sin haber conocido uno y también pararse frente a un cuadro y reconocerlo, incluso criticarlo o decir que es falso.

En otro orden, Walter Benjamín, uno de los pensadores alemanes más influyentes del siglo pasado, propuso en su famoso ensayo “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" ciertos aspectos críticos sobre la destrucción de la autenticidad y unicidad cuando el arte empezó a ser reproducido de manera mecánica, especialmente con la masificación del cine. Más cerca en el tiempo, las consecuencias se vieron en obras de todo tipo y sobre todo tipo de superficies. Mientras se edita esta nota hay un cuadro de la escuela Bauhaus en el escritorio que, seguramente, esté sobre muchos otros escritorios, paredes de restaurantes de moda y el palier de algún edificio a punto de estrenar en Buenos Aires. La reproductividad técnica es su máxima expresión.

“El Aleph engordado” es un libro de Pablo Katchadjian, escritor y profesor universitario. En 2009 el autor publicó un texto -300 copias que caracterizó como un “experimento literario”- que usaba “El Aleph” de Jorge Luis Borges, pero agregando palabras. Dos años después, María Kodama, viuda de Borges, le inició una causa por plagio. Luego de un extenso recorrido judicial, varios años, repercusiones internacionales y múltiples apoyos públicos de sectores de la cultura a Katchadjian, fue sobreseído en dos instancias. Vale aclarar que mucho tiempo antes Borges escribió “El fin” donde reescribe, en forma de secuela, el final del Martín Fierro. Todo viene de algún lado y produce un efecto.

En épocas de polarización como las que estamos viviendo, los insultos hacia Carrie Bencardino que expone en el MALBA su muestra “El desentierro del diablo” no tardaron en llegar. Las redes, el anonimato y la distancia de las identidades virtuales, como ya se sabe, amplificaron la escala. Al mismo tiempo la crisis de credibilidad, en este caso hacia los museos y el arte, sumada a la ausencia de un pensamiento crítico repercute, como también ya se sabe, en debates públicos llanos, que buscan culpabilizar y atacar, antes de intentar comprender y darle sentido a la producción artística, incluso para criticarla. En una nota publicada por Emmanuel Franco hace algunos días en este mismo diario, Bercardino sostuvo que para esta muestra tuvo el desafío de imaginar algo nuevo, y no fue solo una crisis creativa sino el síntoma de una época: “algo muy devenido de un contexto opresivo, abrumador y avasallante. Era una crisis de la imaginación, una de las primeras cosas que siento que los fascismos atacan”.

* Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA), Magister en Periodismo (UBA), doctorando en Ciencias Sociales (UBA).