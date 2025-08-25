Trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) denunciaron presuntas irregularidades en la organización de seguridad social y apuntaron contra el ministro de Defensa, Luis Petri, en medio de los escándalos por los audios sobre las aparentes coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).



Así lo explicó por la 750 Ruben López, secretario general ATE en el IOSFA, quien aseguró que están haciendo “colapsar” la obra social que hace dos años tenía superávit y que desde el cambio de Gobierno acumuló una deuda de más de 200 mil millones de pesos.

Según precisaron desde el sindicato, el ministro cerró contratos millonarios con la farmacéutica Suizo Argentina, y gastó dinero en medicamentos que nunca fueron entregados a los afiliados.

“Pedimos investigar a la gestión. Porque no entendemos cómo esta gestión –y lo volvemos a decir constantemente– asumió con un superávit y hoy la obra social tiene un endeudamiento de más de 200 mil millones de pesos”, dijo.

Y, sobre la deuda de IOSFA, afirmó: “Y crece mes a mes. Los afiliados no cuentan con ninguna cobertura. no les entregan medicamentos. Estamos en un desastre total. Y llevan apenas 20 meses”.

“A nosotros nos hace mucho ruido. Porque esta obra social no debería estar en la situación en la que está. no debería estar sin medicamentos. Ellos dicen que lo hacen por licitaciones, pero nos las publican. No muestran las contrataciones que hacen ni quién es la firman ni a qué valores”, añadió sobre la compra de medicamentos.