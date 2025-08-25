La interna de La Libertad Avanza (LLA) sigue al rojo vivo. Carlos D'Alessandro, uno de los diputados que la semana pasada rompió con LLA y armó un nuevo bloque llamado Coherencia junto a Marcela Pagano (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa) y Lourdes Arrieta (Mendoza), apuntó este domingo contra el Lule Menem y la conducción del partido por las acusaciones de corrupción que surgen de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

"Se le quemó el libreto a la estratega de la Casa Rosada. No saben para dónde ir. Se le rompió la discursiva y están buscando un culpable. Dicen que los culpables de la filtración de los audios somos nosotros. No tiene sentido. Saben bien que no tenemos nada que ver. Estoy tranquilo con mi conciencia", dijo D'Alessandro, quien sigue procesando su enojo por la intervención de La Libertad Avanza en San Luis, ordenada el día del cierre de listas.

"Nosotros estamos muy agotados y descreídos de la conducción del partido y la cabeza son Lule Menem y Santiago Viola", señaló el diputado en declaraciones radiales, donde reveló: "En el Gobierno no se mueve una silla de lugar si Lule Menem no lo permite".

"Cualquier nombramiento de cualquiera de las organizaciones de la administración pública pasa por Lule Menem. El manejo de Lule Menem del gobierno es del 100%. Ahora, si Karina sabe todo lo que Lule hace, no tengo la menor idea. Lo que fue muy clarificador fueron los audios de Spagnuolo, donde involucra directamente a lo más alto de la cúpula de la Secretaría General", añadió.

Respecto al grado de conocimiento del presidente Javier Milei sobre la presunta corrupción en ANDIS, el diputado evitó responsabilizarlo directamente: "Entendemos que Javier Milei está en su burbuja que es la macroeconomía. Él mismo ha dicho públicamente que la política no le interesa", dijo.

Aunque aclaró: "Hace unos meses, cuando yo estaba despotricando contra los Menem, un diputado nacional conocido de Spagnuolo me dijo que Spagnuolo le había llevado una carpeta al Presidente complicando a los Menem y que a los Menem no les quedaba mucho tiempo en el gobierno. Pasaron siete meses y siguen acá", protestó. Y adelantó, consultado sobre si estaría dispuesto a denunciar esto en sede judicial: "Cuando me llame la Justicia, estoy a disposición".

Interna en La Libertad Avanza

El legislador, conocido por organizar un sorteo de 50 botellas del vino "Llanto de mandriles" como método de campaña, está furioso por la intervención de La Libertad Avanza en San Luis. La decisión de intervenir el partido para desplazar a D'Alessandro de la conducción, según trascendió, se tomó luego de que el legislador rechazara la injerencia de "Lule" Menem y diera de baja el frente electoral para impedir que le pusieran candidatos a dedo desde la Casa Rosada.

"Fue un escándalo. Nos intervinieron el partido el domingo a la noche, bajándonos las listas que habíamos presentado y arreglaron con Adolfo Rodríguez Saá y con Claudio Poggi. Pusieron a un exconcejal de la Villa de Merlo del PRO, que nada tiene que ver con La Libertad Avanza, como segundo candidato a diputado", denunció D'Alessandro en la entrevista radial.

"En Formosa, a Gerardo González, el diputado que está con nosotros en Coherencia, le hicieron exactamente lo mismo, llevando a Atilio Basualdo como primer candidato a diputado. Basualdo es intendente por Gildo Insfrán, íntimo amigo y suegro de Insfrán", explicó.

En Mendoza, siguió el legislador, "Lourdes Arrieta se sintió de la misma manera cuando cerraron con Alfredo Cornejo". Es decir, "la casta política, que había venido a combatir La Libertad Avanza junto al Partido Demócrata allá por 2023, se hizo cargo de las banderas de La Libertad Avanza", concluyó.

