Santiago Blanco Bermúdez, abogado de Jaime Stiuso desde hace muchos años y amigo personal declarado del espía, asumió la defensa de Alejandro Muszak, el CEO de Wenance detenido en Ezeiza por cargos de estafa, asociación ilícita y lavado de activos.

Blanco Bermúdez es un profesional experimentado, que suele trajinar los pasillos de Comodoro Py. Participó de causas resonadas como la muerte del fiscal Alberto Nisman y la del abogado trucho Marcelo D'Alessio, entre otras. En 2015, además, ofició de vocero del histórico jefe de operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuando anunció a los medios de comunicación que Stiuso "se fue del país porque sabe que su vida corre peligro".

Su defensor desde el comienzo de la causa, a mediados de 2023, el penalista Carlos González Guerra, había renunciado al patrocinio de Muszak justo al comienzo de esta última feria de invierno.

Aunque el profesional no explicitó los motivos de su decisión, distintas fuentes con conocimiento del expediente especulaban con que Muszak había dejado de pagar sus honorarios. Antes, había hecho lo mismo con la defensa de sus eventuales cómplices detenidos en otros penales (Rodolfo Cleto García, Pedro Viggiano y Paola Vallone), lo que generó un quiebre de su frente interno.

Muszak estuvo casi dos meses sin nombrar remplazante para González Guerra, asistido por un defensor oficial. Esa demora dio lugar a la hipótesis de que el financista pretendía ir a fondo con la estrategia de la insolvencia, que ahora se cae con la contratación de Blanco Bermúdez, cuyos honorarios no son precisamente accesibles.

Es que, en ese mismo sentido, a fines de 2023, en un acuerdo de divorcio, le dejó a su ex mujer una serie de propiedades, entre ellas las de Nordelta y Miami, y se quedó con las acciones de sus empresas, que ya no tenían ningún valor.

Wenance prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población. Desde 2016 fue demandada sucesivas veces por usura y cobros abusivos a los tomadores de crédito, generalmente representados por asociaciones de consumidores.

En julio de 2023 dejó de cumplir sus obligaciones con los inversores alegando un supuesto aumento de la mora en el repago de los créditos, según ellos "debido a la crisis económica". Pero, de ser cierto, como señalan los abogados, debería haber rendido el dinero en forma proporcional y propuesto una reestructuración a los acreedores.

Pericias judiciales posteriores determinaron que Muszak, cuyo negocio no era prestar dinero por internet, sino emitir y vender títulos por esos préstamos, tercerizando así el riesgo, llegó a vender hasta seis veces el mismo, lo que constituye prácticamente la definición de esquema Ponzi.

En esos casos, lo que se paga no es el fruto de la administración virtuosa del capital confiado, sino que se cubren esas obligaciones con los aportes de capital de nuevos socios. El problema de esa metodología delictiva es que requiere duplicar los inversores con mucha frecuencia.

La contratación de Blanco Bermúdez obedece a una lógica implacable. Tras una serie de largas marchas y contramarchas, las causas contra Muszak se unificaron en el juzgado federal Nro 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. La jueza tiene las mismas terminales que su exmarido, el fiscal Nisman.

Esto puso en alerta a los querellantes, entre los que hay personas influyentes que, hasta acá, prefirieron mantener su identidad en reserva, pero ante las novedades evalúan un cambio de estrategia.

Una práctica habitual del fuero federal es que los jueces "recomienden" determinados estudios jurídicos o estos se presenten en nombre de los jueces que entienden en las mismas causas. Muchas veces, además, hasta tienen relaciones de parentesco.