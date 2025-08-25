La actriz y ahora directora Zoë Kravitz se prepara para cautivar a su audiencia con el estreno de Atrapado Robando, dirigida por Darren Aronofsky. Mientras esperamos este lanzamiento, repasamos algunos de los proyectos más destacados de Kravitz, desde su debut en X-Men: First Class hasta su audaz papel como directora en Parpadea dos veces.

Una evolución versátil en la actuación

Desde sus inicios, Zoë Kravitz ha demostrado un criterio único para seleccionar papeles que se distinguen por su profundidad y complejidad. Su interpretación en X-Men: First Class como Angel Salvadore marcó su primer gran éxito, abriéndole las puertas a papeles en películas taquilleras como Mad Max: Fury Road. Kravitz ha logrado superar expectativas, moviéndose con soltura entre distintos géneros y estilos.

En The Batman, Kravitz dio vida a una Catwoman moderna, que humaniza al personaje icónico con matices de vulnerabilidad y fuerza. Este papel, muy comentado por críticos y fanáticos, no solo demostró su capacidad de adaptación, sino que también consolidó su lugar entre las grandes actrices de Hollywood.

De la actuación a la dirección

En 2024, Zoë Kravitz dio un giro audaz en su carrera al dirigir y coescribir Pestañea dos veces. Esta película explora la oscuridad del poder, inspirada en eventos contemporáneos, como el movimiento #MeToo y la caída de figuras poderosas como Jeffrey Epstein. Ambientada en una isla aislada, la narrativa combina elementos de suspense y comedia negra, lo que deja a la audiencia reflexionando sobre la delgada línea entre el sueño y la pesadilla.

La creación de Parpadea dos veces no solo reafirma el talento de Kravitz frente a la cámara, sino que también introduce una nueva faceta en su carrera, ofreciéndole la oportunidad de contar historias desde su perspectiva singular e innovadora.

Proyectos futuros y continuo crecimiento

Con el próximo estreno de Atrapado Robando, Kravitz continúa expandiendo su repertorio actoral. En esta cinta, trabajará nuevamente junto a un elenco de primer nivel bajo la dirección de Aronofsky. Esto representa otro capítulo prometedor, en el que Kravitz interpreta a Yvonne, la novia de un camarero atrapado en una trama peligrosa con gánsteres en el corazón de Nueva York.

La química proyectada entre Kravitz y sus compañeros de reparto, como Austin Butler, anticipa una película que probablemente atraerá tanto a críticos como al público. El filme es solo uno de los muchos proyectos que Zoë tiene preparados, lo que demuestra que su transición de actriz a directora es solo el comienzo de una carrera llena de potencial.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.