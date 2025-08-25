Un militante libertario reveló este lunes por la 750 que dirigentes nacionales de La Libertad Avanza le ofrecieron un lugar en la lista de candidatos a diputados a cambio de que baje una denuncia penal contra la gestión por coimas en el PAMI.



Así lo reveló ante la pregunta de Tomás Méndez, Samuel Doichele, agricultor y dirigente cooperativista, quien aseguró que la denuncia tiene que ver con un retorno que daban los funcionarios de la oficina gubernamental para financiar la campaña electoral.

“La denuncia se trataba de que pedían el 10 por ciento a los funcionarios que se transfería a una cuenta particular. Así fue la denuncia. Pero eso hace rato. Está todo en la ley como denuncia penal”, comenzó señalando.

Según contó, lo que terminó en la denuncia empezó como una serie de rumores que corrían por las oficinas del Pami en Misiones. Ahora, en un intento de dar marcha atrás, apuntó contra Lule Menem de haber ofrecido candidaturas a cambio de dar marcha atrás con el asunto.

“En Misiones es solo Lule con el que tuvimos contacto. En otras provincias no sabemos. Pero sabemos que es la única provincia donde se hizo la denuncia penal”, comentó sobre la denuncia sobre corrupción.



Y añadió: “No sabemos si Lule es Karina. Yo intenté hacerle llegar una carta a Karina, pero no le llegan. Acá nadie puede comunicarse por gente de nación si no es por Lule”.

“Porque también sabemos el acuerdo que tienen con la provincia y cómo manejan la justicia y todo. Lule es poderoso, porque trabaja con el poder en la provincia, que son toda gente muy jodida”, afirmó.

“Esto me produce un bajón. Uno siempre sueña con un partido sano, con democracia, honesto. Y acá en la provincia encabezan personas que no tienen honestidad y ni son libertarios. Son gente que vienen de cualquier otra cosa y se adueñaron del partido”, afirmó el decepcionado militante.

En este contexto, contó Doichele fue que le pidieron que de marcha atrás: “A mí me pidieron que retire la denuncia y pida disculpas en público para ser candidato”.

“Eso pasó antes del 8 de junio, cuando estaban viendo para la elección en la provincia. Hoy hay personas que estaban con nosotros y los pusieron en la lista de diputados y ni se muestran”, afirmó.

Luego, finalizó con una reflexión en tono de lamento: “La plata hace bailar al mono y ni se muestran. Argentina es un país donde la gente, la cultura, se está yendo al tacho”.

Seguí leyendo