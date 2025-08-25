Ocho de cada diez empresarios considera que la situación económica del país mejorará en 2026, según la Encuesta de Expectativa de Ejecutivos de IDEA. A pesar del contexto de tasas de interés elevadas —que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció podrían afectar la actividad en el corto plazo— y de los escándalos de corrupción que sacuden al mercado, premuran las muestras de optimismo.

El estudio, realizado entre el 2 y el 23 de junio a 257 empresarios de distintos sectores, reveló que la mayoría valora el proceso de estabilización encarado por el gobierno de Javier Milei, aunque con un aliento moderado. Entre las principales preocupaciones aparecen la carga impositiva, el exceso de regulaciones y la dificultad para acceder a personal calificado, mientras que la inflación dejó de ser la primera alarma del sector privado.

“El ordenamiento macroeconómico y el equilibrio, tanto del tipo de cambio como fiscal, son los factores que más inciden en la evaluación positiva de la situación actual. Las inquietudes hacia adelante están más vinculadas al estancamiento del consumo y a los impactos desiguales entre sectores”, señaló el presidente de IDEA, Santiago Mignone.

Por primera vez en diez años, la percepción de la coyuntura económica se equipara con las expectativas a futuro. El 82 por ciento de los empresarios espera mejoras, sin grandes diferencias entre servicios e industria. De cara a 2026, la mitad de las compañías anticipa aumentar la inversión y un 41 por ciento proyecta mayor rentabilidad.

La foto, sin embargo, convive con un presente en el que el costo del financiamiento y la fragilidad política amenazan con ponerle límites a la recuperación.