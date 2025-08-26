En el marco del segundo encuentro del seminario interdisciplinario “Liberalismo e integración económica en la tradición Argentina”, se abordará al liberalismo desde el escenario geopolítico internacional. “Centrados en el momento actual, intentamos historizar una versión entre otras posibles, del proyecto de integración regional llamado Mercosur”, señalaron los organizadores.

“Aquel cristalizado hacia comienzos del siglo XXI, y sin embargo, tributario de una tradición de pensamiento latinoamericanista que puede rastrearse a partir del siglo XIX. En clave comparada y como contrapunto de la perspectiva integracionista, analizamos el tipo de relación bilateral que desde la égida liberal, Argentina ha construido con naciones europeas como la República francesa, también, y con un denso entramado político-cultural, desde el siglo XIX”, agregaron.

El seminario tendrá lugar este viernes 29 a las 18.30 bajo el título “Geopolítica e integración económica Argentina”. Disertantes: Dr. Mario Laus y Lic. Cristián Raggio. Modera: Dr. Mariano Morelli. Público y gratuito. Invita y acredita Nivel Superior Normal N° 2 de Rosario- Ministerio de Educación de Santa Fe. Modalidad presencial. Córdoba 2084. Informes e inscripción: [email protected]