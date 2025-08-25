Vélez Sarsfield sacó pecho este lunes en Mendoza y venció 2-0 a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El trámite inició parejo, con imperfecciones en ambos lados y pocas llegadas al arco de enfrente. Pero en la primera jugada con profundidad del Fortín, Aliendro habilitó a Gordon, que escapó por derecha y su centro se desvió en la pierna de Mateo Mendoza, que descolocó a Petroli y venció su propia valla.

Estar abajo en el resultado puso muy nervioso a Godoy Cruz, en particular a su capitán "Pol" Fernández, el primer amonestado del partido. Por si fuera poco, enseguida vino el tiro libre al borde del área que ejecutó Carrizo con maestría para clavarla en un ángulo. A esa altura, Vélez era efectividad pura: dos llegadas, dos goles.

Aun con Andino y Auzmendi apagados, el equipo de Ribonetto respondió antes del descanso con un buscapié de Pol al corazón del área que encontró el taco de Jara y la formidable reacción de Marchiori para quedarse con el balón junto a un palo.

En el complemento, la visita cedió la pelota a su anfitrión, que empezó a acercarse a Marchiori con centros, aunque le faltaba mejorar en la elaboración para aspirar a descontar. El empuje del "Indio" Fernández y de Morán no terminaba de contagiar a sus compañeros, por lo que los arrestos de Godoy Cruz en ofensiva se diluían ante la firme defensa velezana.

Con el debut de Manuel Lanzini tras su dolorosa salida de River, el conjunto dirigido por los Barros Schelotto (que tuvo al frente a Gustavo, dado que Guillermo debe purgar dos fechas de suspensión) pudo aumentar con Braian Romero, pero al cabo mantuvo la ventaja y se quedó con los tres puntos que lo deja en el lote de los de arriba en el Grupo B.



