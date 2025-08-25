Hay pactos preexistentes para cualquier charla o conversación. Cosas que se saben y por lo tanto se obvian. Si uno dice “el puente” no explica lo que es un puente, es obvio que el receptor de la frase sabe lo que es un puente. Si dice Aruba, el otro imagina una playa con all inclusive, aguas cristalinas, arboles torcidos y flamencos amigables como perritos, y no un “protectorado” de Holanda que recién consiguió alguna autonomía en los años ochenta. La palabra isla, en cambio, necesita un acompañamiento, un apellido. Son demasiadas las islas.

La isla Martín García es un caso raro. Algunos (los menos) saben dónde queda, la mayoría de los argentinos la ubican, por ejemplo, en el estuario del Rio de la Plata allá “donde los alemanes hundieron el Graff Spee” y ahí todo es confusión de charlas de bares donde nada es realmente importante. Allí se juntan el fanatismo por los goles de Maradona, con los matrimonios mediáticos que se destruyen para solaz de la audiencia y la admiración por el capitán Hans Langsdorff “que tuvo los huevos de hundir su propio barco”. No importa que fuera nazi.

El hecho de que la “descubriera” Juan Diaz de Solís en 1526 ni siquiera es un dato relevante. Lo que repite el dialogo popular es la lista de los presidentes que estuvieron allí prisioneros: Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Arturo Frondizi. Nada se dice de que fuera campo de concentración de los indígenas tomados prisioneros y esclavizados por los ideólogos y ejecutores de la Campaña del Desierto.

Hoy la isla es un destino turístico conservado aun en lo derruido. Los muros anchísimos a medio derrumbar conservan las rejas en las ventanas que ya no guardan a nadie y son piezas de elevadísima herrería. Los árboles cuyas raíces corroyeron esas paredes siguen su trabajo y le dan un aire tan denso como turbio a la postal de quien por ahí pasea. Pero esa sensación puede curarse en la panadería de la isla, comprando unas hogazas únicas de las cuales los isleños hacen gala.

Sarmiento había querido hacer ahí un espacio tripartito, una ciudad que reuniera a Argentina, Uruguay y Paraguay, un rato antes de la campaña del desierto, pero después le encontró la utilidad que luego, en 1864, también le sería útil a Mitre y sus aliados para aplastar al Paraguay de Solano López. Pero esa es otra historia.

Hoy la isla tiene paneles solares que le dan autonomía de electricidad, y el visitante puede quedarse a dormir o recorrerla en un día y preguntar por algunas de las curiosidades, y luego comerse un asadito en la parrilla. Y después puede ir a ver la Laguna Verde. Un gran espejo de agua habitado por peces, tortugas de agua, lagartos y carpinchos. Por cierto, no es un accidente geográfico natural. Allí eran las canteras de piedra donde los esclavos capturados durante la Conquista del Desierto dejaran la vida a fuerza de latigazos para que los muy elegantes habitantes de la ciudad de Buenos Aires vieran sus calles adoquinadas y no tuvieran que embarrarse los botines.

Allí picaron piedras durante años, los esclavos de Buenos Aires. De allí sacaron las piedras con que se hicieron esos adoquines tan perfectamente iguales, orgullo de la porteñidad de la época.

Nadie sabrá nunca, y ya no puede preguntarse, como fue que Rubén Darío escribió La Marcha Triunfal en la isla Martin García. Fue para la conmemoración del aniversario ochenta y cinco de la independencia de la Republica Argentina. Una poesía llena de fanfarrias y penachos y heroísmos y espadas fulgurantes, y soles que alumbran las glorias de los aceros de soldados entrando triunfales ante la atenta mirada de un abuelo que le cuenta a su nieto la gloria de un ejército de hermanos. El ejército que masacró indígenas que fueron capturados y esclavizados hasta la muerte allí mismo para que algunos ciudadanos no se ensucien los pantalones. Fue allí, donde el poeta se sentó a rendirle honores. En fin, cosas de la vida.

En pocos lugares pasaron tantas cosas como en esa isla habitada hoy por unas ciento cincuenta personas que saludan por la calle a quien va a visitarla, a mirar los cañones que quedaron de la guerra contra los españoles y aún apuntan al agua, a mirar el teatro que mantiene su fachada de extraña decoración, creo que andaluza.

Los muros siguen y seguirán allí, olvidando al Cacique Pincén, o a Catriel, y las familias de ambos, que acabaron muriendo de esfuerzo y hambre y enfermedades, y que los nuevos habitantes de la isla insisten en que no fue así, aun contrariando a los historiadores. Igual esa negativa ya poco importa, porque los muros derruidos de la cárcel guardan el silencio desde las rejas que hoy están a la intemperie para nadie, mientras los adoquines que todavía perduran, guardan la sangre sobre la que aún hoy caminan sin saberlo lo elegantes habitantes de la ciudad de Buenos Aires.