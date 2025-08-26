En el marco del Tricentenario de la ciudad y los 20 años de la Semana del Arte, la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura, lanzó una convocatoria destinada a artistas de la ciudad y su zona de influencia. La propuesta tiene como objetivo impulsar proyectos que se vinculen con las colecciones de los distintos museos y que se proyecten en el espacio urbano, promoviendo nuevas formas de encuentro entre el arte, el patrimonio y la comunidad.

La Semana del Arte Rosario 2025 se desarrollará del 3 al 10 de octubre, con acciones en distintos puntos de la ciudad e incluirá actividades centrales como la Noche de Galerías Abiertas, la subasta de obras La Fugaz y el gran cierre con la Noche de Museos Abiertos, consolidando a la ciudad como un verdadero escenario de encuentro artístico y cultural.

La convocatoria busca proyectos que dialoguen con las colecciones de los museos municipales: Museo de la Ciudad “Wladimir Mikielievich”, Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro) y Experimental Museo de Ciencias en Movimiento; espacios entendidos como núcleos fundantes, simbólicos y patrimoniales de Rosario.