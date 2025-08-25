► LUNES 25
La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 19.
► MARTES 26
Neck Deep en Groove, Av. Santa Fe 4389. A las 21.
Esteban Rial y la Ley de Alquileres en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.30.
► MIÉRCOLES 27
Seafret en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas. A las 21.
► JUEVES 28
Primer Round en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.30.
Florián en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Greta Kohan en Picadilly Teatro, Av. Corrientes 1524. A las 21.
Isha Escribano en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.
Ale Cares y los Magos Farciar, Piter Mazda y FENU en Casa Unclan, Calle 5 1512, La Plata. Desde las 21.
Camilú en Casa Brava, Rosario. A las 21.
Pez en Casino Magic, Neuquén. A las 21.
Koino Yokan en la Usina Cultural, Salta. A las 21.
► VIERNES 29
Etta, Pabels y Solimano en Artlab, Roseti 93. A las 23.
Radicäl, Derrumbe, Hestald, Shopin Sur y Eterno Instante en el Festival Plasma, Liverpool Bar, Juan A. Cabrera 4255. Desde las 20.
Chicas Doradas Rock en el Teatro Argentino, Bartolomé Mitre 1448. A las 22.
Dronego, Emesis, Mërgin, Sierra Chica y Drogula en Casa Rincón, Rincón 1330. Desde las 23.30.
Chancha Vía Circuito, El Remolón, Nim, Brawlio, Laurent TPK y La Sacer en Fértil Club, La Tangente, Honduras 5317. Desde la medianoche.
Disruptivo, Kuri, Portland y Vientos en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Desde las 21.
Juan Pérez en el Ciclo Mínimo, Eterna Cadencia, Honduras 5582. A las 19. Gratis.
Clish en Mutar Bar, Bartolomé Mitre 982, Avellaneda. A las 21.
Restos Vivos, Los Hijos de Cleto y Genera Zion en Sangre Negra, Hipólito Yrigoyen 375, Pilar. Desde las 22.
Camilú en Tribus Club de Arte, Santa Fe. A las 22.
Darío Jalfin en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.
Pez en La Maroma, La Pampa. A las 21.
Koino Yokan en eñ Teatro Rosita Ávila, Tucumán. A las 21.
► SÁBADO 30
Daniel Melero y Gabriel Valansi en Artlab, Roseti 93. A las 23.
Rebeca Arens en Galpón B, Cochabamba 2540. A las 21.
Ulises Butrón en Cultural Thames, Thames 1426. A las 21.
Riel, Las Especies, Mujercitas Terror y Dosmildos en el Festival Plasma, Liverpool Bar, Juan A. Cabrera 4255. Desde las 20.
Katja Alemann y Shambala en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 21.
La Sinfónica Rock en la Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. A las 21.
El Hereje y Las Aguas en Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379. A las 20.
Ludmila Fernández y Alejandro Kalinoski Trío en Swing City, Scalabrini Ortiz 103. A las 23.30.
Nomas Así en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20. Gratis.
2 Minutos en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.
Reinará la Tempestad en Zadar, Bartolomé Mitre 6675, Wilde. A las 21.
Gaspar Benegas y Pabellon Séptimo en Whiskey Bar, Carlos Casares 970, Castelar. A las 21.
Nuestro Romance en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 22.
La Ombú y La Bomba del Guetto en Guajira, Calle 49 entre 4 y 5, La Plata. A las 21.
Jején, Yacu Yacta y Monos Sordos en El Patio de Raíces, 139 y 40, La Plata. Desde las 20.30.
Martin White en La Normandina, Av. Patricio Peralta Ramos 5050, Mar del Plata. A las 22.
Tigre Ulli y Aleto & Borrosa en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.
Camilú en Quality Teatro, Córdoba. A las 21.
Resistencia Reggae, Pety Riddim y DJ Rasflek en NV Teatro Bar, Río Grande, Córdoba. Desde las 20.
► DOMINGO 31
Pablo Baggini en el ex CCK, Sarmiento 151. A las 17.
Wilsongs en el Teatro Argentino, Bartolomé Mitre 1448. A las 17.
Martin White en Auditorio Sur, Av. Meeks 1080, Temperley. A las 22.