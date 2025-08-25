► LUNES 25

La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 19.

► MARTES 26

Neck Deep en Groove, Av. Santa Fe 4389. A las 21.

Esteban Rial y la Ley de Alquileres en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.30.

► MIÉRCOLES 27

Seafret en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas. A las 21.

► JUEVES 28

Primer Round en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.30.

Florián en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Greta Kohan en Picadilly Teatro, Av. Corrientes 1524. A las 21.

Isha Escribano en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Ale Cares y los Magos Farciar, Piter Mazda y FENU en Casa Unclan, Calle 5 1512, La Plata. Desde las 21.

Camilú en Casa Brava, Rosario. A las 21.

Pez en Casino Magic, Neuquén. A las 21.

Koino Yokan en la Usina Cultural, Salta. A las 21.

► VIERNES 29

Etta, Pabels y Solimano en Artlab, Roseti 93. A las 23.

Radicäl, Derrumbe, Hestald, Shopin Sur y Eterno Instante en el Festival Plasma, Liverpool Bar, Juan A. Cabrera 4255. Desde las 20.

Chicas Doradas Rock en el Teatro Argentino, Bartolomé Mitre 1448. A las 22.

Dronego, Emesis, Mërgin, Sierra Chica y Drogula en Casa Rincón, Rincón 1330. Desde las 23.30.

Chancha Vía Circuito, El Remolón, Nim, Brawlio, Laurent TPK y La Sacer en Fértil Club, La Tangente, Honduras 5317. Desde la medianoche.

Disruptivo, Kuri, Portland y Vientos en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Desde las 21.

Juan Pérez en el Ciclo Mínimo, Eterna Cadencia, Honduras 5582. A las 19. Gratis.

Clish en Mutar Bar, Bartolomé Mitre 982, Avellaneda. A las 21.

Restos Vivos, Los Hijos de Cleto y Genera Zion en Sangre Negra, Hipólito Yrigoyen 375, Pilar. Desde las 22.

Camilú en Tribus Club de Arte, Santa Fe. A las 22.

Darío Jalfin en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.

Pez en La Maroma, La Pampa. A las 21.

Koino Yokan en eñ Teatro Rosita Ávila, Tucumán. A las 21.

► SÁBADO 30

Daniel Melero y Gabriel Valansi en Artlab, Roseti 93. A las 23.

Rebeca Arens en Galpón B, Cochabamba 2540. A las 21.

Ulises Butrón en Cultural Thames, Thames 1426. A las 21.

Riel, Las Especies, Mujercitas Terror y Dosmildos en el Festival Plasma, Liverpool Bar, Juan A. Cabrera 4255. Desde las 20.

Katja Alemann y Shambala en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 21.

La Sinfónica Rock en la Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. A las 21.

El Hereje y Las Aguas en Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379. A las 20.

Ludmila Fernández y Alejandro Kalinoski Trío en Swing City, Scalabrini Ortiz 103. A las 23.30.

Nomas Así en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20. Gratis.

2 Minutos en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.

Reinará la Tempestad en Zadar, Bartolomé Mitre 6675, Wilde. A las 21.

Gaspar Benegas y Pabellon Séptimo en Whiskey Bar, Carlos Casares 970, Castelar. A las 21.

Nuestro Romance en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 22.

La Ombú y La Bomba del Guetto en Guajira, Calle 49 entre 4 y 5, La Plata. A las 21.

Jején, Yacu Yacta y Monos Sordos en El Patio de Raíces, 139 y 40, La Plata. Desde las 20.30.

Martin White en La Normandina, Av. Patricio Peralta Ramos 5050, Mar del Plata. A las 22.

Tigre Ulli y Aleto & Borrosa en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.

Camilú en Quality Teatro, Córdoba. A las 21.

Resistencia Reggae, Pety Riddim y DJ Rasflek en NV Teatro Bar, Río Grande, Córdoba. Desde las 20.

► DOMINGO 31

Pablo Baggini en el ex CCK, Sarmiento 151. A las 17.

Wilsongs en el Teatro Argentino, Bartolomé Mitre 1448. A las 17.

Martin White en Auditorio Sur, Av. Meeks 1080, Temperley. A las 22.





