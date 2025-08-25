Como ya es tradicional en La Libertad Avanza, un funcionario debió recular y salir a aclarar que no dijo lo que dijo. En este caso, fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien rectificó sus dichos después de haber insinuado que Villarruel había acercado al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, allanado por la Justicia por presuntas coimas, al espacio libertario.



“En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Villarruel habría acercado a Spagnuolo al espacio de LLA. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”, expresó Francos desde sus redes sociales.

El ministro había dicho el sábado último que le preguntó al presidente Javier Milei si tenía un “vínculo cercano” con Spagnuolo y el mandatario le respondió que “en realidad, la actual vicepresidenta lo había acercado a la campaña de LLA”.

Sin embargo, horas después, tuvo que volver sobre sus palabras y despegó a Villarruel del escándalo por las presuntas coimas, que ya movilizó distintos allanamientos y sacudió de lleno al Gobierno de La Libertad Avanza.

Una férrea defensa

“Conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos”, sostuvo Francos, al respaldar al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en declaraciones radiales.

Y agregó: “Pegarle a Karina Milei es pegarle al Presidente”.

El funcionario libertario también atribuyó el episodio a una maniobra política e insistió con la idea de "inocencia" de los hermanos Milei: “Lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos. Si él tenía una sospecha debería, como funcionario público, denunciarlo en la Justicia y que se investigue”, señaló.