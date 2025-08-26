En el marco de la investigación por el fallecimiento de niña de cinco años que ingresó el sábado por la tarde al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron ayer que "no se hallaron signos de abuso ni maltrato físico".

Se trata de parte del resultado que arrojaron los primeros exámenes médicos de autopsia, que además, dan cuenta de una "otitis avanzada" y de "dermatitis". Además, tenía un cuadro de desnutrición.

Los médicos forenses entienden que tenía las defensas "muy bajas" y que "cualquier infección compleja podría ser la causa de fallecimiento". Si bien resta conocer el informe final, en relación a los exámenes médicos realizados en el caso, Fiscalía dio a conocer que la nena "presentaba una otitis avanzada y las lesiones en la parte genital eran producto de una dermatitis".

Para completar los estudios, además, se solicitaron exámenes complementarios y anatomopatológicos patológicos para profundizar el diagnóstico. Por lo que la investigación, a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, sigue en curso para determinar si pudo haber alguna otra situación que agravara su cuadro.