Una ponderación desde este mes de setiembre hasta agosto de 2026 ubican el efecto del veto de Javier Milei al aumento del haber jubilatorio y el bono en una pérdida de 37 mil millones de pesos para este sector de la población en la provincia de Santa Fe. Son conclusiones de un estudio que realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), y que amplificó una de sus economistas, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada. “Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica en la provincia”, relacionó Strada.
