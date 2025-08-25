Central Córdoba de Santiago del Estero dio la nota al golear a Belgrano por 3 a 0 en Barrio Alberdi y subirse al podio de la Zona A del Torneo Clausura, con 10 puntos. El equipo de Omar De Felippe no tardó nada en reponerse de la eliminación por Copa Sudamericana (ante Lanús por penales) y encontró el gol apenas arrancado el encuentro, a los 3 minutos con Gastón Verón, gentileza de una muy mala salida del arquero Thiago Cardozo.

En la segunda parte, el ingresado Diego Barrera se despachó con un doblete para liquidar la historia de contraataque y estirar el invicto ferroviario en el campeonato (dos triunfos, cuatro empates)

Por el lado del Pirata (8 puntos, fuera de puestos de playoffs por el momento), todo mal: tiros en los travesaños y la expulsión por doble amarilla de Lisandro López a falta de 15 minutos, con el partido 0-2.



