River igualó 1-1 este lunes de visitante frente a Lanús, en la clausura de la sexta fecha de la Liga Profesional.

En la previa se medían dos equipos que entresemana venían de pasar de fase con cierta angustia y por penales en el plano internacional. El Granate eliminó a Central Córdoba y avanzó a cuartos de final en la Copa Sudamericana, donde lo aguardará Fluminense. Por su parte, el equipo del "Muñeco" Gallardo batió a Libertad en la serie desde los doce pasos y sigue adelante en la Copa Libertadores, con Palmeiras en el horizonte.

Con muchos suplentes, avisó primero el Millonario. El colombiano Borja se perdió un gol increíble debajo del arco y al rato Galarza Fonda forzó un remate defectuoso. Del lado local, la tentación era tirarle bochazos -por arriba y por abajo- al grandote Castillo. Hasta que Segovia trasladó bien el balón y lo interceptó Moreno, pero éste definió a la carrera mordido y desviado.

El duelo se disputaba a una velocidad desaconsejable, porque el apuro provocaba errores y deslucía un poco el juego. Sin embargo, Moreno -en su novedoso rol de delantero- hacía estragos por derecha, metía en problemas a Boselli y hacía revolcar a Armani. Sobre el final de la primera parte y luego de un corner, casi factura Portillo.

En el complemento ingresaron el colombiano Juanfer Quintero y un Salas enchufadísimo que probaba desde media distancia al arquero Losada. Pero Lanús respondió con una filosa incursión de Salvio por derecha que no encontró a nadie que la empujara.

Y cuando Losada alcanzaba a desviar un nuevo remate de Salas, de ese corner Galoppo la bajó de cabeza para la entrada del ingresado Gonzalo Montiel, quien definió en posición de 9 y enmudeció a todos los presentes en la Fortaleza.

Watson tuvo el empate y lo impidió Armani, pero el arquero no pudo con la última del final, porque un centro que logró peinar Canelo sirvió para que Rodrigo Castillo le ahogara la victoria a River, que el empate le dejó un sabor amargo, pero así y todo lidera el Grupo B en soledad.







