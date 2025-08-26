La selección argentina de vóley femenino cayó en sets corridos ante Eslovenia y fue eliminada del Mundial que se disputa en Tailandia. El equipo cayó 3 a 0 (25-20, 25-22 y 25-21) y no logró clasificar a los ocatvos de final.

Las Panteras habían comenzado de manera positiva su camino en el Mundial Tailandia 2025 con un triunfo ante República Checa. Ya en la segunda fecha de la Fase de Grupos fueron derrotadas por Estados Unidos, pero mantenían sus chances para el pase a la siguiente ronda.

En este sentido, la Selección Argentina femenina de vóleibol llegaba a la última fecha con el panorama despejado para cumplir el gran objetivo de clasificarse a octavos de final, aunque para ello, debía vencer a Eslovenia, el rival más relegado en el ranking.

No obstante, las argentinas se encontraron con una derrota que las dejó fuera de la competición.

El resultado de este tercer encuentro fue 3-0 para Eslovenia (25-20, 25-22 y 25-21), el cual dejó a Argentina con tres unidades en la tabla final. El gran objetivo del equipo era lograr la clasificación a octavos de final.

Bianca Cugno volvió a ser la máxima anotadora para Las Panteras, con 16 puntos. En el debut contra las checas alcanzó los 25 tantos y contra Estados Unidos los 29. Fue una de las principales figuras del torneo en sus dos primeras fechas.

En julio pasado, Argentina logró de manera histórica la Copa América. Mientras que Italia, dirigida por el argentino Julio Velasco, y luego del Oro Olímpico, es la Selección que llega como favorita para llevarse el Mundial.

Formación de Argentina vs Eslovenia

Mayer (1)

Bertolino (7)

Graff (2)

Cugno (16)

Rodríguez (9)

Cabrera (3)

Líberos: Fortuna y Pelozo

Ingresaron: Bulaich (5), Benitez, Bednarek, Salinas, Pérez

Mundial Masculino

Del 12 al 28 de septiembre se disputará en Filipinas el Mundial de Voleibol masculino 2025. Argentina forma parte del Grupo C junto a Francia, Finlandia y Corea del Sur.

Cuba y Colombia comparten el Grupo D con otra de las candidatas al título, Estados Unidos, bronce en París 2024, y Portugal.

Italia, vigente campeona y segunda selección más laureada del torneo (4 títulos); Polonia, finalista de las tres últimas ediciones y campeona en dos de ellas (2014, 2018); y Brasil, medallista en las seis ediciones que se han celebrado en este siglo, estarán también entre las favoritas del Mundial de Voleibol masculino 2025.