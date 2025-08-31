“No sé cuántos años tenía, cuatro o cinco, supongo, pero me acuerdo del abuelo trayendo una silla de mimbre a la que le ponía un almohadón para que yo llegara al escritorio y ahí, mientras él leía un libro, me daba una caja larga con muchos lápices de colores para que dibujara y pintara los libritos que me comprara la abuela. Cada tanto miraba de reojo mis pinturas y decía, ojo, mirá los bordes, no te vayas para afuera”, dice el narrador en “Canastos” y mientras describe el momento exacto en que se llevan los muebles de la casa familiar, lo que se va definiendo es algo más que el tono de los veinte cuentos que integran La señora y el chancho de Gustavo García Garabal; algo así como una especie de metalenguaje que refiere a la concepción misma del cuento, universos cerrados que, en la conjunción temática y estilística, no salen nunca de sus bordes, pero sí asoman será para entrelazarlos y configurar una unidad dividida en dos partes. Por un lado están los cuentos donde se recuperan todo tipo de experiencias rurales, es decir la vida del campo con sus hombres y mujeres, sus quehaceres y mitologías, pícaras e ingenuas algunas historias como en “Lo ajeno”, cuento que abre la serie con mucho humor, un paisano vecino que tiene mucho de cleptómano desopilante. Por otro lado, está la zona evocativa de donde surgen los cuentos rurales y no es otro que la perspectiva de una biblioteca, es decir los libros, y en esto estriba lo más original; para terminar de configurarlo es preciso llegar al cuento que le da título, donde la señora y el chancho no son otra cosa que dos objetos preciados, adorno regalados que parecen cobrar vida sobre los estantes. “El tema de la evocación es muy importante para mí en estos cuentos”, dice Gustavo García Garabal, licenciado en Psicología y profesor universitario, autor de un libro de cuentos memorable, Bichos muertos. “El recuerdo y las múltiples capas de estos procesos, porque siempre que un sujeto evoca, esta evocación puede ir teñida de nostalgia y sentimientos de pérdida por lo que alguna vez fue o también de lo que se denomina una nostalgia feliz, algo que me permite recordar vivencias que me constituyen como sujeto y que hoy evoco con una sonrisa, como avalando esos recuerdos. El cuento que le da título al libro, “La Señora y el Chancho”, no es un relato que esté en consonancia con los demás relatos de corte realista y eso me gustó, también la realidad es posible de ser imaginada de un modo diferente, también un objeto como el chancho puede cobrar vida en la cabeza de un sujeto y la historia nos hace cómplices de sus andadas”.

Según García Garabal, el género realista le permite reconstruir los escenarios y a partir de ahí construir los personajes recurriendo a fragmentos de imágenes y vivencias almacenadas en algún lugar de su memoria. Contar historias en donde pasa algo pero que, a su vez, dejan abierta la posibilidad a otras historias no contadas pero posibles. En ese sentido, una palabra puesta en determinado lugar de la narración cobra un sentido único y a la vez dota a la historia de una significación esencial. “Encontrar la peculiaridad de esa historia, el gesto y la voz de ese personaje que lo hace único es lo más apasionante del acto de escribir”, dice Garabal. “Borges argumentó que no creía en las ideas brillantes, que un escritor debería ser juzgado por el placer que da y por las emociones que provoca. Creo que el placer que produce leer un cuento es irremplazable”.

Los cuentos que integran La Señora y el Chancho fueron escritos en el periodo de dos años, en su mayoría durante los talleres de escritura que realizó con Félix Bruzzone y Silvina Gruppo. “Fueron escritos y corregidos en varias oportunidades, pero es importante resaltar el hecho de que nacieron producto de un trabajo con los dos escritores y también con la escucha y sugerencias de compañeros de los talleres. El título lo elegí por un motivo personal, es sin duda el homenaje a un amigo que me regaló esos objetos traídos de Brasil y que falleció el año pasado. Elegir la tapa también se presentó como un desafío y en este caso el trabajo profesional de una gran fotógrafa, Valeria Sigal, le da jerarquía al objeto libro, objeto muy profesionalmente pensado por el editor Martin Vitton”.

El puente tendido entre lo rural y la literatura, ve pasar por debajo las nuevas tecnologías y sus dilemas. “En el proceso de escritura de estos cuentos, ahora lo estoy recordando”, dice Garabal, “sucedió algo muy estresante en su momento y que luego fue tomado como una anécdota simpática. Después de corregir siete u ocho cuentos los guardé en una carpeta que había armado para ir agrupando los cuentos. Como mi habilidad con la computadora no es precisamente la mejor no sé qué maniobra habré hecho que la carpeta desapareció, así en un segundo los ocho cuentos terminados y corregidos se esfumaron de mi vista, busqué, traté de pensar a dónde estaban y luego de varias horas me dije, no importa, los reescribo uno por uno. Imposible, nada de lo que intenté escribir se acercaba a esos cuentos, cada una de las ideas y las palabras que arman esas historias no volvieron a aparecer, y ahí tomé conciencia que escribir es respetar ese instante. Me quedaba una sola posibilidad, llamé a mi hija, le pedí ayuda, y por supuesto en quince minutos recuperó mis cuentos. Se aprende a escribir escribiendo, nada hay de una historia hasta que no empieza a correr la escritura”.

El autor de Bichos muertos se adelanta a una pregunta. “¿Hay en cada cuento algo de autobiográfico? No en la voluntad consciente, no en la intención de hablar de mi vida, pero no dejo de reflexionar sobre el hecho de que en cada historia algo de lo vivido, algo de lo infantil y algo de los fantasmas que nos habitan se hace presente”.