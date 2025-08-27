Nada fue igual en la escena editorial desde la irrupción de Balam hace diez años. Desde sus comienzos, la revista independiente se propuso explorar el universo queer y sus complejidades a través de la fotografía, construyendo así nuevas perspectivas sobre el arte, la gestación de una contracultura, los activismos que emergen desde lo visual y, sobre todo, la importancia de aquellas subjetividades que fueron injustamente apartadas de los cánones artísticos.

Ahora, el nuevo número titulado Radical, pone el foco en los archivos queer en primera persona, entendidos estos como la evidencia de la memoria colectiva de una comunidad y la posibilidad de construir un propio acervo involucrando a sus protagonistas, sin la necesidad de intermediarios académicos o discursos que validen aquello que siempre se quiso ocultar.





Para este nuevo número, Luis Juárez, director y editor de la revista, convocó como editora invitada a una especialista en el tema: María Belén Correa, directora del Archivo de la Memoria Trans Argentina (AMT).

El comprometido trabajo del AMT fue el impulso para un exhaustivo análisis de la región latinoamericana y la observación de diferentes maneras para crear y custodiar los archivos de una comunidad disidente, una instancia que se vuelve fundamental y necesaria para la supervivencia de la misma y la construcción de un legado atemporal. Es entonces que Radical reúne a diversos proyectos que reflexionan sobre la idea de archivo como el Archivo Hondura Cuir, el Museo de Arte Transfemenino de México, el Archivo Qiwa de Bolivia o el Archivo Memoria Disidente de Perú, entre otros.

En conversación con SOY, Luis Juárez comenta: “Para mí, ese es el verdadero poder de la representación: inspirar a otros a generar sus propios espacios de memoria. Durante mucho tiempo se pensó que los archivos debían estar en manos del Estado o de instituciones 'legítimas'. Este número demuestra lo contrario: aquí son los protagonistas quienes guardan, narran y deciden sobre su propia memoria. Por eso hablo de archivos en primera persona. Esta edición es también un gesto político: una forma de mostrar cómo se nos debe estudiar y comprender, desde adentro y no desde afuera”.





Es interesante lo que menciona el director de Balam porque pone el énfasis no solo en el contenido de dichos archivos sino en cómo son exhibidos y trabajados por las comunidades que lo generan, un fundamental innegociable a la hora de construir un relato que no se estanque en la superficie y que deje ver la profundidad. Las disidencias pueden ser capaces de generar herramientas propias a la hora de concebir un acervo, no están obligadas a seguir las metodologías que crearon aquellas instituciones que en algún momento supieron excluirlas.

Según Juárez, por primera vez una revista de fotografía reúne y homenajea a estos archivos radicales que incluye a más de 30 colaboradores, en su mayoría de Latinoamérica y que también incluye proyectos de otros territorios como el Indonesia Queer Archive, el trabajo de Mohamad Abdouni y su proyecto Treat Me Like Your Mother, el cual expone las experiencias íntimas transfemeninas en Beirut. Radical se propone entonces generar diálogos entre contextos muy diferentes y que a su vez tienen en común a la violencias, las resistencias y aquellas formas de habitar territorios atravesados por conflictos, saqueos y disputas políticas, materiales e inmateriales.

La revista propone el concepto de lo radical como una forma de expresar la potencia disruptiva que tienen los archivos de la disidencia sexual: su capacidad para cuestionar las estructuras de poder, desafiar al régimen hegemónico y señalar las formas de apropiación indebida de las identidades queer a lo largo de la historia. A su vez, hace foco no solo en no iluminar del todo aquello que sucede con estas identidades, sino también en trabajar desde la oscuridad, desde los escondites que hay que inventarse para sobrevivir.

Esto se relaciona con la cosmovisión del archivo que propone el número: una práctica más asociada a lo escurridizo que al simple hecho de exponer. Para las lógicas heteronormadas, exponer tiene que ver con visibilizar y conquistar. Desde Balam se propone dejar ver, seducir y armar, entre líneas, la posibilidad de un archivo. Sobre esto, Juárez menciona: “Lo que presentamos es apenas un recorte de todo lo que hay detrás de cada archivo. En el proceso confirmé algo que siempre pienso: que archivar o recolectar nuestro material debe conservar esa condición de dispersión, fragmentación y ocultamiento, porque ahí reside también su potencia y su esencia, su radicalidad. Mantenerlas parcialmente fuera del orden hegemónico o establecido nos permite seguir siendo un gesto provocador: no todo debe ser descubierto”.

Se intuye que la revista Balam es algo más que una publicación dedicada a la fotografía. Se podría decir que es una revista-escuela, un lugar que se construye con múltiples voces para generar, así, una metodología que permita abordar las extensas geografías visuales y políticas sobre las comunidades LGBTIQ+. Hasta hoy publicaron diez números: cuatro en formato digital y el resto en papel, y siempre trabajaron con miles de artistas, fotógrafxs, proyectos y colaboradorxs de distintas partes del mundo, con el objetivo de visibilizar otras realidades y posibilidades para lo que se entiende como queer o disidente.



