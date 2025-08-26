En medio de un clima muy tenso por lo sucedido la semana pasada en cancha de Independiente por Copa Sudamericana, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) le comunicó a la AFA que no permitirá la presencia de público visitante en el partido entre Aldosivi y Boca en Mar del Plata.

El encuentro está programado para disputarse el domingo desde las 14:30 en el estadio José María Minella y la medida contrasta con el plan inicial que manejaba la AFA, y que contaba con el aval tanto del club marplatense como del propio Boca para abrir las puertas a los xeneizes y -por supuesto- aumentar la recaudación.

Los hinchas de Boca venían de hacer su "debut" como visitantes en la quinta fecha en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde hizo de local Independiente Rivadavia -generalmente lo hace en su estadio, el Bautista Gargantini-.

Fueron alrededor de 15 mil los hinchas xeneizes que se sacaron las ganas de viajar. Previamente, Huracán había rechazado la posibilidad de recibir hinchas de Boca cuando se enfrentaron en Parque Patricios por la tercera fecha.

Así las cosas, el equipo de Miguel Angel Russo (9 puntos) irá por su tercer triunfo seguido sin el apoyo explícito de su gente ante un Tiburón de muy mal andar en el semestre, donde todavía no ganó (tres empates y tres derrotas).