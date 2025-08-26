Austin Butler, reconocido por su compromiso total con los personajes que interpreta, optó por una inmersión sin igual en su último papel en Atrapado robando (Caught Stealing). Al interpretar a Hank Thompson, un exjugador de béisbol convertido en camarero, Butler decidió pasar la noche en el decorado que representaba el apartamento de Hank en el East Village de Nueva York.

Adentrándose en un mundo diferente: el enfoque metódico de Butler

La experiencia de Butler comenzó como un intento por eliminar las distracciones habituales de un set de filmación. A menudo, el bullicio de luces y cámaras erosiona la autenticidad que un actor busca conseguir. Para Butler, crear la ilusión de un hogar auténtico era primordial. "Puse música, bailé y comí comida china, todo para sentirme como un verdadero residente del lugar", compartió.

El desafío físico del papel

Interpretar a Hank no solo exigió una transformación emocional, sino también física. "Quería que Hank tuviera la presencia de un atleta de élite que ya no está en su mejor forma", explicó Butler. Para alcanzar este objetivo, el actor aumentó 35 kilos y adoptó un régimen de ejercicio combinado con el consumo de cerveza, una condición que consideró esencial para abordar el personaje de manera creíble.

El acompañamiento del director durante el proceso

El papel del director Darren Aronofsky fue crucial para encontrar un equilibrio entre la intensidad metódica de Butler y una actuación más espontánea. "Austin se estaba adentrando demasiado, así que le pedí que se relajara", explicó Aronofsky. La película, una adaptación de una novela gráfica popular, evoca la dinámica y el humor de los dramas criminales de los años noventa. Aronofsky buscó que la actuación de Butler reflejara la vulnerabilidad inherente de una persona común atrapada en circunstancias extraordinarias.

Las contradicciones internas de un personaje complejo

El Hank que Butler se esfuerza por representar es una mezcla de defectos y encanto. A raíz de una tragedia personal que dejó a un amigo fallecido y al propio Hank con una rodilla destrozada, el atleta se ve atrapado en un mundo de culpa y torpezas provocadas por el alcohol. Aunque Butler llegó a sentir aversión por ciertos comportamientos de su personaje, reconoció la importancia de comprender también su humanidad.

Caught Stealing está programada para estrenarse en los cines el 28 de agosto, y promete ofrecer al público una evocación nostálgica de los años noventa y un estudio introspectivo del alma humana en medio del caos urbano.

