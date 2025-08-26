El jet lag puede hacer cosas extrañas a una persona. Algunos de nosotros nos quedamos dormidos y terminamos con la cara enterrada en la cena. Otros caen en un tipo de existencialismo maníaco. Y este es el estado en el que se encuentra Nikolaj Coster-Waldau. Oficialmente nos reunimos para hablar sobre su papel como Guillermo de Normandía en el épico drama histórico de la BBC, King & Conqueror, y por supuesto sobre Game of Thrones, el programa que lo catapultó al estatus de galán internacional. Pero, en cambio, Coster-Waldau parece estar en el ánimo de discutir temas más pesados. Las redes sociales, la inteligencia artificial, los robots, las guerras, las armas, los coordinadores de intimidad, la inevitabilidad del envejecimiento... todo está sobre la mesa. "Bueno, esto no se trata de Guillermo el Conquistador", admite en un momento. "Joder. Tirame una pregunta. ¡Devolveme a la senda correcta!"

El actor danés de 55 años habla desde una habitación de hotel en Nueva Jersey, su camisa gris pizarra desabotonada en la parte superior y su brazo colgado sobre el sofá. Su acento es una mezcla potente de danés y americano, con alguna vocal británica alargada de vez en cuando. Su cabello es arenoso; su mandíbula podría cortar acero. El hombre puede estar agotado, pero se lo nota más agudo que nunca.

Coster-Waldau ha llegado a Estados Unidos para un proyecto que no puede divulgar, después de varias semanas en India y una breve visita a Londres; de ahí el jet lag. Y no es de extrañar que se sienta existencial: en India estuvo filmando la próxima segunda temporada de su documental de Bloomberg TV, An Optimist’s Guide to the Planet, en el que viaja por el mundo conociendo a personas que luchan por un futuro más sostenible. En Londres, estuvo en el estreno de King & Conqueror ("Rey y conquistador"), un relato ficticio y lujoso de los eventos que llevaron a la batalla de 1066, una guerra que cambió la misma estructura de Inglaterra y que lo ha hecho reflexionar sobre los conflictos actuales y el comportamiento de los líderes mundiales. Todo esto es bastante pesado.

Los fans de Game of Thrones –y del despreciable pero de alguna manera irresistible "Kingslayer", Jaime Lannister– encontrarán mucho de lo que les gusta en el nuevo drama. ¿Un danés curtido y despeinado? Listo. ¿El clamor de espadas y escudos? Listo. ¿Caballos galopando? Listo. Pero, dejando de lado los placeres superficiales, el espectáculo se trata de una lucha sangrienta y despiadada entre dos hombres –el normando Guillermo de Coster-Waldau y Harold de Wessex, interpretado por James Norton– por hacerse del trono inglés.

"Mirás a estos tipos y su inmensa ambición, y por supuesto hoy vemos a todos estos hombres que quieren dominar el mundo, y todas estas guerras que ocurren", dice Coster-Waldau. "La ironía, por supuesto, es que este espectáculo está ambientado hace 1.000 años, y parece que nada ha cambiado. Tenemos gobernantes que manipulan, y muy rápidamente invocan algún tipo de poder sobrenatural religioso, en su nombre, para controlar a la gente, y la gente lo acepta". Los líderes, dice, "crean todas estas narrativas jodidas" sobre cómo su guerra es "justa". Cree que aprendemos de la historia, pero de manera deprimente, "también repetimos muchas cosas".

King & Conqueror.





Coster-Waldau pasó la mayor parte de sus cuarenta filmando Game of Thrones, interpretando al tipo de macho alfa carismático y grosero con el que sueñan los directores de casting; ahora en sus cincuenta, se complace en confirmar que realizar escenas de combate le resulta tan fácil como hace una década. "Cosas físicas como esa siempre son divertidas y un poco dolorosas", dice, pareciendo genuinamente despreocupado. "Tocando madera, no siento falta de energía". Pero Dios no lo quiera, no hablemos del espectáculo por mucho tiempo. Coster-Waldau quiere profundizar, hablar sobre "cómo todos jodidamente tienen miedo de hacerse mayores". (Cuando maldice, lo cual es a menudo, no es por ira, es más un tic verbal; un reemplazo para "eh" o "como".) Para los hombres, dice, hay una obsesión con las hormonas y el aumento de la testosterona para enmascarar los efectos físicos del envejecimiento, pero las personas pueden aumentar sus niveles demasiado. "¡Así que tienes a todos estos tipos de 60 años de repente llenos de energía y luego, la semana siguiente, se desploman de un ataque al corazón!"

Atribuye la preocupación de la sociedad con revertir el proceso de envejecimiento a nuestro miedo a la muerte. "Por eso tenemos una industria de cosas que podés comprar para pretender que no existe, ya sea tratamientos faciales, inyecciones de hormonas o cirugía plástica. Pero es una pérdida de tiempo tratar de inyectar demasiada energía en ese miedo, porque," se encoge de hombros, "todavía no ha habido nadie que no haya terminado muerto".

Entre risas, Coster-Waldau detalla lo sorprendido que quedó al descubrir que incluso Guillermo el Conquistador, alguien de tan alto estatus y tan temido en toda Europa, tuvo un "final loco". "Quería ser enterrado en Cannes, en Francia", dice, "y tenían este sarcófago de piedra listo para él, pero al final de su vida, él era bastante grande, y tomó tiempo llevar su cuerpo allí. En el calor francés, se convirtió en algo así como una ballena, con los gases. Tuvieron que hacerle un agujero, así que él... explotó." Sacude la cabeza. "Hay algo realmente gracioso al respecto: al final del día, solo es una gran bola de carne podrida." Se disculpa por la tangente gore. "¡Estoy cayendo en todos estos agujeros de conejo!"

Tiene razón sobre los agujeros de conejo. A continuación, pasamos de una conversación sobre el hijo de Guillermo el Conquistador y la relación de Coster-Waldau con sus propios hijos a los peligros de las redes sociales y la inteligencia artificial. Comparte dos hijas, ahora en sus veintes, con su esposa, la actriz groenlandesa Nukâka, con quien está casado desde 1997; se conocieron mientras grababan un programa de radio. Admite que, durante muchos años de paternidad, le costó entender "cuán integral es las redes sociales a la vida de los jóvenes". Hoy en día, tiene muchas discusiones con sus hijas sobre esto, y cómo el mundo en línea ofrece "una proyección de quién sos" en lugar de la realidad.

También le preocupa el dominio creciente de la IA en nuestras vidas. "Por alguna razón, con la IA, nos están diciendo que no hay opción, y solo un camino a seguir", dice, "y tiene que ser tan rápido como podamos, en caso de que alguien llegue primero. Pero, ¿a qué estamos apuntando?" Le parece "una locura" que los políticos parezcan estar caminando dormidos hacia un apocalipsis de IA, invirtiendo enormes sumas en estas empresas, sin detenerse a pensar en los peligros que podrían representar. "Nuestros políticos solo están diciendo: '¡Sí, sí, sí!'" –hace una imitación frenética de un perro asintiendo– "porque nos dicen, '¡Los chinos vienen, los rusos vienen, los yanquis vienen!'" Está jadeando dramáticamente ahora, mirando por la ventana como si se preparara contra un enemigo. "Y mientras tanto, solo ves que los precios de las acciones de estas empresas suben a lo loco", dice, gesticulando hacia el techo.





Es fácil imaginar a Coster-Waldau, incluso después de una noche de sueño completo, teniendo conversaciones animadas como esta en la mesa familiar. Por lo general, los cuatro están basados en Copenhague, a 50 millas de Tybjerg, el pequeño pueblo agrícola donde creció. Su madre era bibliotecaria, su padre un administrador que trabajó en Groenlandia y luchó contra el alcoholismo. Sus padres se separaron y volvieron a estar juntos varias veces cuando él era pequeño, y Coster-Waldau se dedicó a actuar para distraerse de los eventos en casa.

A principios de los años noventa asistió a la Escuela Nacional Danesa de Artes Escénicas; el año después de dejarla, su papel decisivo llegó con la película de terror danesa de 1994 Nightwatch, donde interpretó a un vigilante en una morgue, y la película fue tan exitosa que más tarde tuvo una remake en inglés protagonizado por Ewan McGregor. En 2001, hizo su debut en Hollywood con un papel menor como oficial del ejército en La caída del Halcón Negro de Ridley Scott, y desde entonces ha dividido su tiempo entre producciones danesas e internacionales, desde comedias románticas (Wimbledon, Mujeres al ataque) hasta thrillers (Headhunters, Shot Caller) y dramas (Mil veces buenas noches).

Pero fue en 2011, cuando fue elegido como Jaime Lannister en el programa de televisión más grande de todos los tiempos, que todo cambió. Jaime –que, no olvidemos, empujó a un niño por una ventana para encubrir su romance con su hermana gemela Cersei– fue uno de los pocos personajes que sobrevivieron hasta el final de las ocho temporadas de Game of Thrones, lo que significó que Coster-Waldau pasó cuatro meses al año, durante casi una década, filmando el espectáculo. Para cuando terminó en 2019, se había convertido en uno de los actores mejor pagados de la televisión, ganando supuestamente 1.1 millones de dólares por episodio. En un discurso dado después de que Coster-Waldau filmara su última escena, el co-creador del drama, David Benioff, rindió homenaje a "el hombre más buen mozo de Westeros", confesando "nunca podremos permitirnos a él de nuevo".

Como Jaime Lannister en Game of Thrones.





El espectáculo lo hizo absurdamente reconocible. Le ganó fans tan fervientes que tienen tatuajes de su rostro en sus cuerpos. Pero en Copenhague se toma un respiro de toda la atención. "A nadie le importa", se ríe. "Si voy a lugares con muchos turistas, puede que me reconozcan, pero es un país tan pequeño, y he estado por aquí durante mucho tiempo, así que supongo que la gente simplemente se ha acostumbrado a mí".

"Solo tetas y dragones", es como el actor Ian McShane una vez describió el espectáculo. A pesar de todo el sexo, no había coordinadores de intimidad en el set, y Coster-Waldau dice que le hubiera gustado tenerlos a su alrededor al principio de su carrera. En particular en Nightwatch, donde tuvo un momento desafortunado durante los ensayos de una escena íntima. "Acababa de salir de la escuela de drama", dice, "y no tenía idea. Así que me subí a la cama y simplemente estaba desnudo. Pensé que se suponía que debía estar desnudo y nadie me dijo nada. Solo estaba allí, esperando a que llegara la actriz. Todo era ridículo. Me estaba cubriendo con las manos, sintiéndome realmente avergonzado. Es gracioso pensar en ello ahora, pero en ese momento estaba muy incómodo." Está totalmente a favor de los coordinadores de intimidad, especialmente porque sus dos hijas han comenzado a actuar. "Es una muy buena cosa tener a alguien que asegure que todo sea respetuoso."

Es imposible hablar de Game of Thrones sin reconocer lo divisivo que fue el final de la octava temporada. Entre muchas otras críticas, los fans sintieron que fue apresurado y que las muertes de Jaime y Cersei fueron anticlimáticas. Una petición para rehacer la octava temporada obtuvo 1.8 millones de firmas. Seis años después, Coster-Waldau sigue sin inmutarse. "Era de esperar", dice. "¿Cómo vas a hacer un final que le guste, que satisfaga a todos? Es algo muy difícil. Absolutamente creo que la gente tiene derecho a la opinión que desee, pero es un programa de televisión. Alguien te contó una historia y no te gustó el final. Es muy molesto, pero..." Se queda en silencio, encogiéndose de hombros.

Después de todo, es solo un viejo programa de televisión sobre tetas y dragones, y Coster-Waldau tiene problemas mucho más grandes en mente: poner el mundo en orden y encontrar una superficie blanda para dormir.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.