El próximo miércoles 3 de septiembre, en la sala Angélica Gorodischer de la Biblioteca Argentina "Dr. Juan Álvarez" (Presidente Roca 731, 4to. piso, Rosario), con entrada libre y gratuita, se celebrará un homenaje al poeta Willy Harvey (Roldán, 1931 - Rosario, 1982), en el primer evento del ciclo Memorabilias. A las 18, tendrá lugar el conversatorio "El riesgo de lo vivo": a 43 años de su fallecimiento, familiares, amigos y lectores conversan sobre la vida y obra de Willy Harvey. Participan Guillermina y Martín Harvey (sobrina e hijo del poeta, respectivamente) además de periodistas y poetas de Rosario que lo conocieron y estudiaron su poesía. A las 19, comenzará la mesa de lecturas "¿Para qué la palabra?" con poemas en voz alta de o para Willy. Desde las 19:40, culmina la actividad con la proyección del video-poema "Alternativa", con edición de Elián Turlione y música de Canto Desigual (Carolina Andreetti, Renata Lozupone y Verónica Mercado).

De especial interés será la participación de Juliana Vitale. Psicoanalista de profesión, Vitale se aparta de la ortodoxia para elaborar como lectora y crítica de poesía una trama posible entre la vida y la obra del poeta. El resultado es "Crónica de la intemperie. Willy Harvey" (2023), su trabajo para la Diplomatura de Pregrado en Literatura de Rosario de la Universidad Nacional de Rosario. El motor del nuevo homenaje al poeta olvidado es el investigador y gestor cultural Elián Turlione, un apasionado de la historia de la poesía que no cesa de buscar y hallar tesoros. Se chocó, al empezar, con el muro melancólico del "no queda nada; había, pero se perdió todo". Al no retroceder en su pesquisa, Elián obtuvo tesoros tales como fotos de un "Wilito" niño del álbum familiar que le copió Guillermina Harvey, o una serie de retratos por Raúl Brebbia, gentileza de su hija Mariana lo mismo que una carta de 1975 donde el padre lamenta: "¡Pobre Willy! Solo contra todos".

Sin embargo, tenía amigos. "Podía escribir, podía legar", escribe Vitale. Tuvo hijas y un hijo. Escribió dos o tres libros, y en esto difieren los testimonios: además de El riesgo de lo vivo, que reúne poemas y textos en prosa, publicado por La Ventana en 1976 con un grabado de tapa por Leónidas Gambartes, y del libro póstumo que dejó preparado en manos de su amigo Héctor Paruzzo, y que publicó Horacio Aige, Imágenes de asedio (2011), Eduardo D'Anna -en su historia de la poesía de Rosario- menciona un segundo libro, Obsesiones (1977). Pero tanto Paruzzo como Aige como D'Anna, poetas los tres, como Gary Vila Ortiz (también poeta) en el obituario que publica para Harvey el 14 de julio de 1982, retratan a un "poeta maldito": imagen de autor que abonan y no desmienten dos notas más recientes por Alicia Salinas (quien hablará de él en el homenaje) y por Héctor Cepol (seudónimo de Héctor López, recientemente fallecido).

¿Mal-dito o mal dicho? En boca de otros, Willy aparece representado como una ruina, un escándalo. Pero su poesía refulge con una lucidez intensa, se nutre de un caudal único y políglota de lecturas (poco común en el medio local) y da cuenta de un horror existencial al que mejores hombres sucumbieron: la ausencia de nombre propio, la intemperie de un hogar que expulsa. Cuando lo conocí, en aquel despiadado año de 1981, las tardes se estiraban en charlas infinitas en torno a la mesa del café literario "Artaud" (significativo nombre, en honor al poeta "suicidado de la sociedad": definición que daba Artaud para el pintor Van Gogh pero que le cabe a él mismo, y también a Willy). Quedaba por calle Mendoza, más o menos a la altura de Moreno, y allí la mesa-fogón se armaba con Willy Harvey, Héctor Paruzzo y su pareja Hilda Capitano, además de los jóvenes: Gustavo (dueño del bar) y quien escribe estas líneas, que a la salida del Normal 1 se refugiaba con ellos en ese precario lugar. Con aquella voz grave, ronca y profunda de druida o cantor, Willy tan pronto entonaba un tango o recitaba un poema en un inglés impecable como relataba alguna anécdota atroz de su "vagabundaje", rematada casi siempre por una carcajada y por un: "AHORA me río".

Lo que pocos reconocen de Willy Harvey es que fue un faro cultural, generoso con lecturas que formaron a colegas, transmisor de una llama de pasión que forjó vocaciones en la siguiente generación. Y lo fue en la carencia de su ir despojándose él de todo, mientras luchaba -en sus últimos años- con el asma y la adicción al tabaco y al alcohol. Hubo un Willy civilizado, nacido en Roldán en 1931, nieto de un abuelo británico (inglés o irlandés, no se sabe) llamado William Harvey, e hijo de un padre llamado Guillermo, que bautizó Guillermo a su hijo. A él le decían "Wilito", para diferenciarlo de los otros dos. Al morir su madre, papá Guillermo volvió a casarse y lo envió de pupilo al Colegio Inglés; en 1948, tuvo otro hijo, a quien también llamó Guillermo. Willy se las tuvo que arreglar para firmar sus poemas con lo que él en un verso llamó "mi sobrenombre de páramo", y aún así estudió antropología, hizo expediciones, hizo teatro, a fines de los años '50 puso con Rafael Ielpi una librería llamada Runa, escribió en las mejores revistas literarias de la ciudad (aquella Rosario culta de los años '50 y '60) y formó un hogar que también lo expulsó o que también abandonó. La muerte de su hija Ana Inés parece haber sido determinante en su crisis personal. Anglo-argentino en situación de calle en pleno conflicto de Malvinas y fiebre de odio anglófobo, sobrevivió a la guerra pero no a aquel terror; julio de 1982 se lo llevó. El Hospital Centenario, casi casa, lo albergó hasta el fin.

Pese a todo, perdura su altísima poesía: "Porque algo en nosotros salva/ nuestro rasgo de siempre,/ algo nos dice/ que nada de eso importa,/ ni símbolo, ni razón, ni memoria, / que tal vez somos/ o solo somos/ un universo/ una intuición/ un parpadeo". ("Alternativa")

Los testimonios se cruzan y arrojan luz sobre el pasado: Willy, alerta como un gato, domina la ciudad desde lo alto en la foto de Brebbia, que hermosamente parece ilustrar las reflexiones de Juliana Vitale -y los recuerdos de quien esto escribe- sobre aquel poeta de las calles.