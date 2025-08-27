La Justicia ordenó la prisión preventiva de dos hombres, de 31 y 51 años, detenidos por haber participado en la balacera del 6 de julio, en barrio Tío Rolo, que terminó con la vida del niño Juan Cruz Osuna, de 13 años, y dejó herido a su primo de 8. La fiscal Marisol Fabbro les imputó el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma; y en grado de tentativa en el caso del nene herido. El mayor de los imputados es un taxista, y el más joven es uno de los tres que ingresaron al predio donde se efectuaron los disparos hacia la casa.

El hecho ocurrió en Camino de Los Quinteros al 2800, en la zona sudoeste de la ciudad. La fiscal imputó a Sebastián Masciarelli, de 51 años, y Alexis Gauna, de 31. Según la acusación, el mayor conducía un taxi marca Chevrolet Prisma modelo 2017, donde llevaba a otra persona; mientras que Gauna iba en una moto con otro hombre. Una vez en el lugar, "el primero de ellos espera en el interior del taxi"; mientras que el más joven "y los dos coimputados -aún no individualizados- entraron al predio donde se encontraban las víctimas y dispararon contra la ventana que da al comedor de la propiedad, en cuyo interior se encontraban los niños", mirando TikTok.

Tras los disparos, huyeron del lugar, en los mismos rodados que llegaron hasta allí. Juan Cruz fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció; mientras que el otro niño llegó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, para luego ser trasladado al hospital Provincial, desde donde días después recibió el alta. En la escena del ataque, los peritos forenses secuestraron siete vainas servidas.

Luego de escuchar a la fiscal y la evidencia reunida en el caso, el juez Fernando Sosa ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos imputados.

Los arrestos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones, a principios de mes, durante una sere de allanamientos realizados en José Ingenieros al 2300, Fontezuela al 2600, Presidente Quintana al 1800 y Rui Barbosa al 800, en los que además se secuestraron varios celulares, chips, tarjetas de memoria y una moto.

Tras el hecho cometido, familiares señalaron que no le encontraban explicación a lo ocurrido. "Somos gente laburante, no andamos en cosas raras, no tenemos problemas con nadie", aseguró Ramón, papá del nene más chico.

En aquel mometno, el análisis de la escena arrojó que es poco probable que quien disparó no haya visto a quiénes estaba apuntando, ya que la ventana no tenía persiana y estaba cubierta solo por una cortina.