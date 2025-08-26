En la previa del duelo ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, el ayudante de campo de Javier Mascherano en Inter Miami, Javier Morales, dejó la puerta abierta para el regreso de Lionel Messi, después de haberse resentido de su lesión muscular.

"Jordi (Alba) y Leo entrenaron con nosotros, lo hicieron bien. Completaron el entrenamiento y es algo súper positivo. Tenemos que esperar, vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día y tomaremos una decisión para el partido", señaló Morales, quien fue cauteloso: "Deseamos que esté en la convocatoria. Este tipo de lesiones musculares son un proceso durante el día, hay que ver cómo se levanta al día siguiente. Imagino que va a estar, pero todavía no mandamos la lista".

De los últimos cinco partidos de Inter Miami, Messi solamente dijo presente en uno de ellos, ante LA Galaxy. Antes, se había pedido los duelos contra Pumas y Orlando City por una molestia muscular, una de la que se resintió ante el combinado de Los Ángeles y que le hizo perderse también los siguientes cruces ante Tigres y DC United.

Si acaso Messi regresa a la actividad este miércoles por la Leagues Cup, la noticia también será recibida con alegría en la Selección, ya que el capitán fue incluido en la prelista de convocados de Lionel Scaloni de cara a los partidos por Eliminatorias ante Venezuela (4 de septiembre) y Ecuador (9 de septiembre), con la chance del posible último partido del astro rosarino por los puntos con Albiceleste en territorio argentino.

Un francés rendido ante la "Pulga"

Ousmane Dembélé, quien atraviesa el mejor momento de su carrera y se convirtió en el gran candidato a ganar el Balón de Oro, explicó que gran parte de su presente se debe a los consejos de Messi.

El delantero francés y el actual jugador del Inter Miami compartieron equipo en el Barcelona desde 2017 hasta 2021, cuando el argentino dejó el club español para sumarse al Paris Saint-Germain.

En diálogo con la revista Four Four Two, Dembélé confesó que el capitán de la Selección Argentina le marcó un antes y un después en su carrera: "Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo".

El francés recordó que su casillero estaba junto al del rosarino en el Camp Nou y que desde el primer día le brindó apoyo: "Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Tuve una muy buena relación con él".

El ex jugador del Barça no ocultó la admiración que siente por Messi, a quien considera su máxima inspiración: "Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. Es único. Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él".

Ya consolidado como líder del PSG, el francés reconoció que la expectativa de la gente antes de la final de la Champions League lo hizo soñar: "¡Balón de Oro! Es el Santo Grial del fútbol. Para un trofeo individual, no hay nada mejor para un futbolista".