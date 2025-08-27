Se espera para hoy el anuncio de permiso para que hinchas de Central puedan presenciar en Junín el partido del sábado con Sarmiento. Si bien las ubicaciones para los visitantes no serán más de cinco mil, los canayas podrán acompañar al primer equipo otra vez y hoy se dará a conocer la modalidad de venta de entradas. Se debe definir si el expendio es exclusivo para socios canayas, al menos el primer día de venta, dado que habrá pocas ubicaciones en el estadio Eva Perón para los auriazules. El equipo de Ariel Holan hace fútbol mañana para definir el once titular.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.