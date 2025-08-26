La AFA dio a conocer este martes los precios de las entradas para el partido que la Selección argentina disputará ante Venezuela, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Según informó el organismo máximo del fútbol, la venta al público general empezará este miércoles 27 de agosto desde las 17; mientras que este martes por la tarde inició la preventa exclusiva para aquellos que cuenten con la tarjeta de crédito American Express.

Los precios oscilan entre los $90.000 - $20.000 el costo de la entrada popular para menores- y los $480.000, valor de la platea San Martín y Belgrano media.

El valor de las entradas:

Popular – $90.000

Popular menor – $29.000

Sívori y Centenario alta – $158.000

Sívori y Centenario media – $320.000

San Martin y Belgrano alta – $260.000

San Martín y Belgrano baja – $450.000

San Martín Y Belgrano media – $480.000

Las entradas se pueden comprar únicamente a través del sitio web de Deportick. No habrá venta presencial, pero el canje (retiro de tickets) se realizará en las boleterías del Estadio Monumental, los siguientes días y horarios:

Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13 hs.

Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15 hs.

Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15 hs.

Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15 hs.

Los menores de 3 años abonan platea completa, mientras que las personas con algún tipo de discapacidad tienen que gestionar su ingreso en la web de Deportick. Las puertas del estadio se abrirán a las 16.30 el día del partido.

¿Cuándo juega la Selección argentina vs. Venezuela?

Argentina enfrentará a la "Vinotinto" el próximo 4 de septiembre, en el Estadio Monumental. Independientemente de lo que ocurra de aquí al final de las Eliminatorias, la Albiceleste ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni ya tiene su lugar asegurado en Estados Unidos, México y Canadá 2026 e irá como el ganador de las Eliminatorias Sudamericanas, algo que se definió en la última fecha ya que sus escoltas Brasil y Ecuador no pudieron alcanzarlo.

Seguí leyendo: