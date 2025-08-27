El plantel de Newell’s entrenó en Bella Vista y Cristian Fabbiani ensaya cambios para recibir el viernes a Barracas Central. La caída ante Central obliga al entrenador a dejar a un lado su propuesta defensiva y prepara la aparición de Darío Benedetto para jugar con dos delanteros en ataque, además de modificaciones en defensa y mediocampo.

El clásico mostró a Newell’s en una actuación sin ambiciones ni remates al arco, más allá de la jugada de Carlos González. La lamentable presentación del equipo expone a Fabbiani a dejar de lado su perfil defensivo, al menos para jugar de local.

Por eso en el ensayo de hoy habrá tiempo para probar el ingreso de Benedetto, para su debut como titular, junto a González en ataque. Pero además, en el mediocampo es un hecho el regreso de Luca Regiardo, tras una suspensión, al tiempo que en defensa no podrá jugar Luciano Lollo por su expulsión en el clásico. La salida de Lollo sería por Regiardo, dado que el equipo pararía con línea de cuatro en el fondo.

Por otra parte, Angel Martino pidió ser vendido a CSKA Sofía (Bulgaria). El club europeo hizo una oferta por el defensor rojinegro que se queda libre a fin de año y el ex Talleres hizo saber su decisión de dejar el parque Independencia. El libre de pases cierra el fin de semana en Europa.