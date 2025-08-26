“La bala de plata”, el espectáculo protagonizado por Cristina Banegas y Karina Elsztein que recupera a modo de intervención político-poética la correspondencia entre John William Cooke y Juan Domingo Perón, llega a la costa bonaerense este jueves y viernes, con entrada libre y gratuita.

La puesta está dirigida por Graciela Camino, quien también es autora de la dramaturgia, y estuvo al cuidado de la selección y edición de más de un centenar de cartas escritas entre 1957 y 1964. La asistencia es de Tomás Raele, la iluminación de Agnesee Lozupone y la música de Ariel Naón.

En una entrevista con este mismo medio, Banegas y Camino explicaron el trasfondo histórico del proyecto. Cooke, apodado “el bebé” por haber sido el diputado más joven de la bancada peronista, fue una figura central del peronismo de izquierda hasta su muerte en 1968. Tras el golpe de 1955, Perón lo consideró “el único jefe para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas”. Esa confianza derivó en una nutrida correspondencia de diez años en la que Cooke reflexionó sobre el rol de la clase obrera, la liberación nacional y el propio movimiento peronista, tomando una posición más radicalizada tras la Revolución Cubana de 1959.

Según explicaron las actrices, el proyecto nació en 2014 como una experiencia de lectura en el CCK junto a Horacio González, Norman Briski, Pompeyo Audivert y Ricardo Bartís. Su nombre actual alude al mito: la bala de plata, la más efectiva y preciada, “como lo fue este diálogo entre dos hombres que pudo haber cambiado la historia”, explicó la directora.

Desde la producción de la obra señalaron: “Esas cartas son un vasto documento sobre la revolución en la Argentina, elaborado en el tacleteo de las máquinas de escribir. No hemos querido hacer un espectáculo, hemos querido traer a la luz los espectros de la palabra, la fuerza de dos voces gigantes que desde la historia interpelan nuestro presente, invitando a escuchar y a luchar”.

"La Bala de Plata" intenta iluminar en este presente dramático las voces de Perón y Cooke, debatiendo los destinos de un país posible. “Hay en el dispositivo dos mujeres que encarnan esas voces y una voluntad itinerante, casi nómade, que nos lleva a tener una herramienta siempre posible para ser compartida con quienes quieran acercarse a escuchar y seguir el diálogo”, concluyeron.

Las funciones serán con entrada libre y gratuita: el jueves 28 a las 19 hs en la Biblioteca Popular y Centro Cultural Manuel Belgrano (De las Medusas 1230, Pinamar), y el viernes 29 a las 18 hs en el Centro Cultural Jaime Torres – Jóvenes Solidarios (Av. Edison 301, Mar del Plata). Con estos espectáculos en la costa bonaerense, “La Bala de Plata” acerca al público un material epistolar clave para leer discusiones y tensiones de una década de la política argentina a través del cruce entre palabra, memoria y escena.