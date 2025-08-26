Este jueves, el Club Atlético Villa San Carlos de Berisso se prepara para continuar festejando su centenario, razón por la que llevará a cabo la primera edición de los Premios Julio Morin, un reconocimiento a artistas de la ciudad y un homenaje a una de las figuras históricas del club.



La cita será a partir de las 19 hs en el salón de eventos Norberto Pagliettini de la sede social, ubicada en avenida Montevideo y 25. Impulsada por la Secretaría de Cultura, Prensa y Relaciones Públicas junto a la Comisión Directiva, la jornada será una verdadera fiesta de la cultura local, y culminará con la entrega de distinciones a diez personalidades vinculadas históricamente al club y al entramado cultural de Berisso.

Los premiados de esta primera edición son: Martín Reche, Pablo Giménez, Ángela Gentile, Carlos Pejkovich, Darío González, Edgardo Crilchuk, Cristian Delvito, Miguel Da Silva, Germán Fratarcangelli y Daniel Castelli. Se trata de profesores, músicos, poetas, tangueros y referentes de distintas disciplinas artísticas que, de una u otra forma, contribuyeron a fortalecer los lazos entre el club y la comunidad.

El premio lleva el nombre de Julio Morin, en homenaje al hombre que presidió al Villero (el apodo del club) en la década del 60, quien también fue bandoneonista, compositor y director de orquesta. Su figura simboliza el cruce entre el deporte y la cultura, un sello que la institución busca revalorizar en el marco de su centenario. “Para nosotros es una jornada histórica que da continuidad a las acciones del centenario del club”, expresó Alan Molina, jefe de Prensa de Villa San Carlos.

El club, actualmente presidido por Juan Manuel Córdoba, viene desarrollando distintas actividades para celebrar sus cien años, tanto en el ámbito deportivo como en el social y cultural. Los Premios Julio Morin se suman así a otras iniciativas llevadas adelante por la institución, que busca destacar a personalidades locales y fortalecer el vínculo con Berisso y la región ribereña. De hecho, en cada fecha del campeonato de la Primera B de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que el Villero disputa en su casa, el estadio Gennacio Sálice, también se realizan reconocimientos a figuras locales.

Así, Villa San Carlos demuestra que el club es mucho más que fútbol: es un espacio de encuentro para distintas generaciones, memoria e identidad. El homenaje a Julio Morin y el reconocimiento a artistas de la ciudad se inscriben en esa búsqueda de abrir el club a toda la comunidad, y poder proyectar esta impronta cultural hacia el futuro.