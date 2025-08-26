El defensor de Boca, Marco Pellegrino, sufrió una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo por lo que estará fuera de las canchas, reveló un parte médico de la institución.

Pellegrino se lesionó el domingo pasado en el partido que Boca le ganó 2 a 0 a Banfield, en La Bombonera, en el marco de la sexta fecha del torneo Clausura de primera división.

Ahora será reemplazado por Ayrton Costa, que también viene de una serie lesión, que le ocurrió durante el mundial de Clubes en los Estados Unidos, en julio pasado.

Boca jugará el domingo, a las 14.30, en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, frente a Aldosivi, y por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) no podrán concurrir simpatizantes del equipo visitante, según la comisión oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

Ocurre que el equipo marplatense tiene tres fechas de suspensión por una pelea entre facciones del club, cuando protagonizaron una gresca en el partido contra Newell's, por lo que tiene prohibido vender entradas a hinchas visitantes y sólo pueden concurrir los que son socios del club y no sean objetos del derecho de admisión.