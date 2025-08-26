La Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata realizó este martes la audiencia para escuchar a las partes sobre el pedido de libertad condicional solicitado por dos policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann. Tras la audiencia virtual se informó que la decisión se conocerá en una semana.

“No los liberen”, exigieron Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de la adolescente de 15 años asesinada el 4 de febrero de 2001, en un escrito difundido en la previa de la audiencia. “Por amor seguiremos luchando, el Estado es responsable”, sostuvo la familia Melmann.

Oscar Echenique y Ricardo Anselmini son dos de los cuatro uniformados bonaerenses que fueron condenados a prisión perpetua por raptar, torturar, violar y matar a la adolescente hace 24 años en la ciudad balnearia de Miramar. Ambos femicidas solicitaron acceder al beneficio de la libertad anticipada, pero el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata denegó el pedido y la abogada de los policías, Patricia Perelló, apeló la medida.

La investigación continúa

En paralelo, este jueves, se realizarán las extracciones de sangre a Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, oficiales que deberán concurrir con su DNI a la Asesoría Pericial de Mar del Plata. El análisis forense comparará los ADN con el rastro genético en el cuerpo de la adolescente y busca determinar la identidad del quinto asesino.

En 2001, Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo. Ante lo sucedido, el Poder Judicial determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique.