Los controladores aéreos resolvieron este martes por la noche levantar la medida de fuerza prevista para este jueves 28 de agosto, luego de haber sido convocados para esa misma jornada a una audiencia en la Secretaría de Trabajo, en el marco de un extenso conflicto salarial.

"En el día de la fecha fuimos convocados urgentemente por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a una audiencia en conjunto con el empleador, para el miércoles 27 de agosto, en las oficinas de la Secretaría de Trabajo", destaca el mensaje difundido por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

En ese sentido, el texto precisa que "en la misma se establece que se exhorta a las partes a desarrollar la audiencia en un marco de paz social, a fin de poder acercar posiciones. Según lo afirmado por el Plenario de Delegados, quedan postergadas las medidas del jueves 28 de agosto, quedando vigentes las anunciadas para el sábado 30 de agosto, y pudiéndose prolongar durante el mes de septiembre en caso de que la negociación sea meramente dilatoria".

Así, la actividad aérea no sufrirá interrupciones el jueves, mientras el sector aguarda los resultados de la reunión con las autoridades laborales. El plan de acción durante esta semana seguiría el sábado 30 de agosto, con cese de actividades entre las 13 y 16 horas y de 19 a 22 horas.



