En una nueva tanda de audios que se conocieron en el día de ayer, se escuchan las risas irónicas de Spagnuolo al hablar de Karina Milei: "Ponela a Karina de candidata y que vaya a hablar" y agregó: "La próxima fórmula es Milei-Milei, dicen. Imaginatelá en el debate". Las risas imaginando ese escenario evidencian también las diferencias entre el exfuncionario y la Secretaria de Presidencia.

"¿Y yo? ¿El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele? Pero estamos de acuerdo que si llega a salir algún día... Estamos de acuerdo, queda adentro".

Si hay algo que está aprendiendo el actual gobierno con dolor es que siempre hay un audio más de Diego Spagnuolo. Cada fragmento de una conversación que se filtra del extitular de la ANDIS que involucró a la hermana presidencial Karina Milei y a su asesor "Lule" Menem en un escándalo de coimas con la plata de las personas con discapacidad preocupa más al oficialismo.