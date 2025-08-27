Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este miércoles.
Fuerte suba en el riesgo país
El riesgo país escaló este martes a 829 puntos, el nivel más alto desde abril, en un escenario marcado por la volatilidad y la incertidumbre política. Los principales indicadores financieros mostraron leves recuperaciones en algunos sectores, aunque las tensiones siguen dominando la escena. Después del “lunes rojo” que dejó a los mercados golpeados por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la presión electoral, los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York ensayaron un rebote muy acotado.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1230 para la compra y $1370 para la venta.
El dólar blue está a $1340 para la compra y a $1360 para la venta.